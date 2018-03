Cs ve un "superávit ficticio" en la Liquidación presupuestaria municipal 2017 y lamenta "un Logroño paralizado"

28/03/2018 - 13:56

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha calificado este miércoles el superávit de las cuentas de la ciudad 2017, cifrado por el Gobierno local en 15,3 millones, como "ficticio, el real es de 3,8 millones" y ha lamentado, al mismo tiempo, que el equipo de Ejecutivo local tenga "a Logroño paralizado".

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa en la que ha valorado los resultados de la Liquidación presupuestaria del Consistorio logroñés para el ejercicio 2017, San Martín ha reseñado que la ejecución presupuestaria ha quedado en un 65,8 por ciento "que supone que, de cada 100 euros, solo se han gastado 65,8".

"Se podría pensar que está bien, que se ha ahorrado, pero esto no es una familia que tenga que ahorrar ni una empresa que tenga que obtener beneficios, es un ayuntamiento que tiene que tener equilibrio en sus cuentas y, si hay más ingresos que gastos, igual habría que pensar en rebajar los impuestos", ha argumentado.

Para el portavoz 'naranja', en el gasto corriente, "solamente se han gastado 87 euros de cada 100", un capítulo, como ha recordado, en el que se incluyen el personal, la limpieza de la ciudad o la recogida de basura.

"Que sobre dinero supone que se está haciendo una gestión ineficiente", ha afirmado San Martín y ha aclarado, como ejemplo que "si sobran 2 millones en personal no está bien, es porque no se están cubriendo bajas ni jubilaciones". "Hay que comenzar a replantearse cómo se realiza el presupuesto, porque no es real, algo está fallando", ha subrayado.

Respecto a las inversiones, ha recalcado que "de una previsión de casi 24 millones, solamente se han comprometido 4 millones, es decir, un 16 por ciento", aunque en obra realmente pagada, hay menor cantidad. "Los datos son contundentes, los concejales no tienen impulso de ciudad, no priorizan actuaciones, la ciudad está paralizada", ha insistido Julián San Martín.

Por contra, ha puesto como ejemplo la actitud de su partido, "que comprobamos realmente que nuestras enmiendas a los presupuestos sí se están cumpliendo, porque hacemos seguimiento y evaluación", como ocurre con la ejecución de las ludotecas, las pistas polideportivas o la convocatoria de personal, con dos plazas de arquitectos o el director para el CCR.

"Pero ellos -ha dicho, en referencia al equipo de Gobierno del PP- parace que no son capaces de hacer seguimiento con sus propios presupuestos". Y ha añadido situaciones como "que, en 2016, se pidió un crédito de 7 millones, y se volvió a pedir otro similar en 2017, pero nunca se ha gastado ni un euro de estos préstamos, es algo que no se entiende, es falta de gestión".

"El superávit es ficticio -ha incidido- y aún, a falta de PGE o Ley de acompañamiento, debe ir a amortizar deuda. Mientras, el Ayuntamiento está parado, están paralizando la ciudad y no sabemos la razón ni el objetivo que tienen con ello. Ellos serán los que, al final, tendrán que rendir cuentas", ha concluido el portavoz de Ciudadanos.