CCOO plantea una huelga indefinida en el centro de Amazon en San Fernando si la empresa "no se sienta a negociar"

28/03/2018 - 13:54

CCOO se plantea una huelga indefinida en el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares si la empresa "no se sienta a negociar el convenio colectivo y reconsidera sus rebajas salarias y sociales" para los trabajadores, después del "éxito total" de las dos jornadas de huelga llevadas a cabo la semana pasada.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el sindicato advierte a la empresa de comercio electrónico que empezará "a dar pasos" para intensificar las movilizaciones en caso de que "no acceda a retomar las negociaciones del convenio colectivo".

"De no ser así y si no se producen avances en pocas fechas, CCOO planteará a los trabajadores dar pasos hacia una huelga indefinida si no existe una respuesta por parte de la empresa", ha señalado el representante de CCOO en el Comité de Empresa del centro, Douglas Harper, cargando contra Amazon porque "no puede continuar con planteamientos esclavistas del siglo XIX una empresa que se define como puntera e innovadora en el siglo XXI".

"Es hora de que la empresa escuche la voz de su plantilla y deje de plantearse utilizar a su personal como fuente de financiación reduciendo sus salarios mientras la empresa engorda año a año sus beneficios en España", ha remarcado.

HUELGAS DEL 21 Y 22 DE MARZO

Según los sindicatos, la huelga convocada el pasado miércoles y jueves fue secundada por el 98 por ciento de la plantilla en la primera jornada y sumó también un "seguimiento masivo" en el segundo día, lo que califican de "una atronadora respuesta".

La plantilla, compuesta por 1.100 personas fijas y 900 temporales, estaba convocada a la huelga ante la negativa de Amazon de negociar la renovación del convenio propio del centro y su intención de instaurar el convenio provincial de Logística, lo que supondría "un recorte de los derechos laborales".

Según la representación sindical, el cambio supondría prácticamente una congelación de los sueldos y conllevaría la eliminación de una categoría profesional intermedia, por lo que quienes ocupaban estos cargos tendrán que bajar de rango automáticamente.

Además, critican que con ello la compañía pretende reducir el precio de las horas extraordinarias, las nocturnas y las del fin de semana, así como rebajar la cobertura por una baja asociada al puesto de trabajo del cien por cien del salario durante 18 meses al 75 por ciento.