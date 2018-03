Carrón dice que su comparecencia y la de Monago en la comisión sobre el transporte sanitario es una "cortina de humo"

28/03/2018 - 14:23

El exconsejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha asegurado que su comparecencia y la del expresidente de la Junta, José Antonio Monago, en la Comisión no Permanente de Investigación sobre el Concurso del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre, es una "cortina de humo" del PSOE para "tapar" las comparecencias del actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y del consejero del ramo, José María Vergeles.

MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)

"La comparecencia del presidente Monago y la mía en esa comisión es una cortina de humo, un bote de humo que ha lanzado el PSOE para tapar las comparecencia del señor Vara y del señor Vergeles, que son los que tienen quedar explicaciones de qué está pasando", ha asegurado a preguntas de los medios.

Así, Carrón ha incidido en que los actuales responsables son los que deben explicar la razón por la que hay "17 expedientes de la Inspección de Trabajo abiertos", así como los motivos por los trabajadores no han sido subrogados y por qué los trabajadores "están trabajando más y cobran menos" que cuando estaban en el consorcio.

En esta línea, el diputado del PP en la Asamblea de Extremadura ha insistido en que también deben explicar por qué el servicio es "cada vez peor", con "peores ambulancias" y ya no es un "servicio modélico".

"De la comparecencia en esa comisión no le puedo adelantar nada, porque no podemos adelantar, no podemos decir nada sobre el traspaso que hizo el gobierno del señor Fernández Vara entre una empresa y otra de ambulancias en Extremadura", ha dicho el 'popular' sobre la reunión de la comisión que tendrá lugar el próximo 12 de abril.

Así, ha remarcado que cuando se ejecutó el traspaso fue en época del Ejecutivo de Fernández Vara y es por ello, según ha dicho, que quien debe dar las oportunas explicaciones es el presidente de la Junta de Extremadura.

"Yo qué voy a decir, si yo de este tema no tengo nada que decir, a mí no me tocó esta cuestión. Nosotros lo que hicimos fue mantener el servicio en momentos de crisis", ha aseverado.

Hernández Carrón ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa en la que ha valorado la situación económico-financiera de Extremadura.