Caballero defiende la resolución de la dirección en el PSdeG de Ferrol y aboga por "corregir disfuncionalidades" en Lugo

28/03/2018 - 14:31

Subraya que solo se "aclaró" una votación sin que ello signifique respaldar una candidatura y da su "complicidad" a la ejecutiva lucense SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROA PRESS) El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha hecho un llamamiento este miércoles a "reforzar" al partido ante dos cuestiones internas derivadas de la elección de la ejecutiva local de Ferrol y de una votación en la Diputación de Lugo en la que el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, se descolgó y que ha vuelto a tensar el gobierno provincial que lidera Darío Campos.

Caballero ha empleado un tono conciliador, pero ha advertido de que la dirección provincial del PSOE de Lugo contará con la "complicidad" del PSdeG para "acabar la legislatura con un gobierno en la Diputación de Lugo" que, ha remarcado, ha supuesto "avances muy importantes" para la provincia.

De la misma forma, y haciendo constar que él únicamente lleva unos meses al frente del partido, ha manifestado que la dirección del partido únicamente se ha limitado a resolver un recurso a la votación que situó a Beatriz Sestayo al frente de la ejecutiva local de Ferrol y se hizo, dijo, contrastando los datos con la oficina del censo, que está en Ferraz.

Así, ha explicado que había dos personas que no estaban al día en las cuotas para participar en el proceso interno y que eso fue lo que decantó el resultado del recurso, sin que ello signifique, dijo, posicionarse a favor de la que fue parlamentaria autonómica.

CASO DE LUGO

A preguntas de los medios, el secretario xeral del PSdeG ha recordado que el partido tiene "distintas estructuras a nivel territorial" y las competencias de la Diputación le corresponden a la ejecutiva de Lugo. Dicho esto, ha hecho un "llamamiento a trabajar de forma intensa con las líneas de acción y de voto que marca" la formación política, en un aviso velado al Manuel Martínez, que en su día ya dio las riendas del gobierno provincial al PP de Elena Candia al votarse a sí mismo en la investidura.

"Desde luego sigo haciendo un llamamiento para que todo el PSdeG de Lugo trabaje a destajo para desarrollar un proyecto para el conjunto de la ciudadanía", ha insistido Gonzalo Caballero, quien quiso hacer constar que, en todo caso, la votación de la que se descolgó el diputado no hubiese salido adelante en todo caso.

Con todo, ha admitido que hay que "avanzar y corregir disfuncionalidades y la ejecutiva provincial contará con la complicidad del PSdeG para acabar la legislatura con un gobierno en la Diputación de Lugo, que tiene avances importantes". "En esta línea vamos a cooperar y a trabajar para conseguir la mayor normalidad", ha remarcado.

FERROL Y ELECCIÓN DE SESTAYO

La dirección del Partido Socialista en Galicia acordó la pasada semana no estimar el recurso presentado por el senador Ángel Mato en el que pedía impugnar la asamblea del PSOE local de Ferrol celebrada el pasado 30 de enero, en la que la exdiputada autonómica Beatriz Sestayo revalidó su cargo como secretaria general. En el recurso se apelaba a tres papeletas declaradas nulas, composición de la mesa y el desarrollo de las votaciones, pero la dirección avaló que no se permitiese votar a dos personas, que no estaban al día de las cuotas en el momento de la votación, con retrasos desde febrero de 2017 y noviembre de 2016.

Este miércoles, Gonzalo Caballero, que ha señalado "conocer" bien el partido y ha recordado que él mismo ha puesto diversos recursos en otras ocasiones, ha defendido las "discrepancias, diversidad y pluralidad" de la militancia como reflejo de la sociedad para, acto seguido, recordar que se renovaron 280 agrupaciones locales y que ha habido una reclamación "en una concreta".

Así, y tras insistir en la idea de que hay que "trabajar para reforzar el PSdeG", ha defendido que la dirección se ha limitado a resolver una discrepancia conforme a las normas internas. "La resolución no significa ningún respaldo ni dejar de dar un respaldo", ha remarcado Caballero, quien ha defendido que él no se posicionó a favor de ningún candidato.

En todo caso, ha reconocido que el partido "viene de una etapa muy convulsa" y ha recordado que él apenas lleva unos meses al frente. Y dicho esto, ha vuelto a hacer votos por "darle mayor músculo al partido" y "fortalecer" la formación política.