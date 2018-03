La UV, única entidad europea en un proyecto para controlar el ácaro de las abejas Varroa destructor

28/03/2018 - 14:40

El grupo de investigación de la Universitat de València (UV) dirigido por Joel González Cabrera estudiará los mecanismos de resistencia a los acaricidas del parásito Varroa destructor, con el fin de que los compuestos que se utilizan para controlarlo mantengan su efectividad.

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La institución valenciana es la única entidad europea que participa en este proyecto que ha recibido 1,1 millones de dólares de la Fundación para la Investigación en Agricultura y Alimentación (Foundation for Food and Agriculture Research) de EE. UU. y de otras instituciones, destaca la universidad valenciana a través de un comunicado.

El equipo de trabajo de la Universitat, del cual forman parte, además de Joel González, C. Sara Hernández, Anabel Millán y Luis Benavent, lleva años estudiando el fenómeno de la resistencia a los acaricidas en poblaciones de ácaros distribuidas por los continentes europeo y americano. También ha publicado varios trabajos sobre Varroa, uno de los mayores problemas de la apicultura y la agricultura, al ser capaz de diezmar las poblaciones mundiales de abejas.

"Varroa destructor se ha convertido en uno de los principales motivos de la pérdida de colonias de abejas melíferas. Este ácaro, que se alimenta de los fluidos corporales de las abejas, transmite una serie de virus que acaban por provocar la muerte de las polinizadoras. Su parasitismo es una de las preocupaciones más importantes para los apicultores a nivel mundial, ya que, debido al uso intensivo de pesticidas y a su rápida adaptabilidad, se ha vuelto muy difícil conseguir mantener al ácaro bajo control", ha destacado Joel González.

Ante esta problemática, la Fundación para la Investigación en Agricultura y Alimentación (Foundation for Food and Agriculture Research) anunció el pasado 13 de marzo una dotación económica que, junto con los fondos de otras entidades, asciende a 1,1 millones de dólares para el grupo de investigación que coordina Steven Cook, en el que se integra la Universitat de València. Cook es miembro de la entidad gubernamental norteamericana USDA (United States Department of Agriculture).

DESAFÍOS

"Varroa plantea serios desafíos para las abejas y las colmenas. Esta subvención proporcionará un apoyo fundamental para el desarrollo y las pruebas de nuevos productos químicos que podrían ayudar a los apicultores a controlar mejor las plagas de estos ácaros", asegura Cook. "Esperamos compartir los resultados de estos esfuerzos y apoyar a los apicultores para implementar estrategias integradas de control de plagas", añade el investigador.

En el estudio participan ocho instituciones, principalmente situadas en Estados Unidos y Canadá. Entre estas, destaca la Universitat de València, la única europea. El grupo que encabeza Joel González Cabrera ha identificado mutaciones en el genoma del ácaro que lo hacen insensible a una de las familias de acaricidas utilizados en los programas de control. Además, han diseñado métodos de diagnóstico para identificar los ácaros resistentes y poder plantear estrategias de control más eficaces.