La oposición denuncia "problemas ambientales" en Touro y sondeos sin que el alcalde "sepa" mientras el PP ve "demagogia"

28/03/2018 - 14:54

El BNG, a favor de la minería "pero no a cualquier precio"; y los populares aprueban instar a la Xunta a "salvaguardar" el entorno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

La comisión de industria del Parlamento gallego ha sido escenario, una vez más, de un debate sobre el proyecto para reactivar la mina de cobre de Touro y O Pino (A Coruña). En ella, el PSdeG ha trasladado denuncias de "problemas medioambientales" generados por los sondeos que la empresa está desarrollando, según ha destacado En Marea, sin que el alcalde sepa "nada".

Por su parte, el BNG se ha mostrado a favor de la minería "pero no a cualquier precio y no de cualquier forma". Todo ha girado en torno a una propuesta del PPdeG, que ha salido adelante solo con sus votos (con el rechazo de En Marea y Bloque y la abstención de los socialistas), para pedirle a la Xunta que "cumpla la ley" con este proyecto minero y que así "no quede ninguna duda al respecto".

En su intervención, el popular Moisés Blanco ha criticado la "tendencia" de algunos grupos de la oposición de "señalar empresas, bien por prejuicios ideológicos, por cálculos electorales o por desconocimiento".

"Pese a todo se consumen estos productos. ¿Adónde llega la hipocresía?", se ha preguntado, en un discurso en defensa de la minería como "una de las industrias más antiguas de la humanidad" y en un escenario en el que, ha dicho, "no se puede concebir la vida (humana) sin la existencia de los minerales".

"CONTROVERTIDA MINA"

Con el ánimo de "apartar la demagogia" del debate sobre la "controvertida mina", según ha reconocido, Blanco ha reivindicado la "importancia del sector", la seguridad jurídica y una minería "moderna" y "respetuosa con el medio ambiente".

También ha recordado que la ley de ordenación minera fue aprobada por el bipartito en 2008, ante lo que la nacionalista Noa Presas ha asegurado estar "a favor de la minería" pero en contra de "la demagogia" que el PP "emplea" con el BNG. "La mina de Touro, ni moderna ni sostenible", ha aseverado, en alusión a una empresa cuyo nivel de credibilidad ha juzgado "inexistente".

El diputado del PPdeG ha considerado "imposible entender la oposición que se muestra a todo lo que sea minería sostenible" y ha afirmado que el Gobierno gallego está "cumpliendo escrupulosamente con la ley, recabando todos los informes", por lo que ha indicado que los vecinos "tienen que estar tranquilos".

En este punto, ha defendido esta iniciativa (aprobada con el único respaldo del PP) para reclamarle al Ejecutivo autonómico "evaluar las consecuencias" y que haya "total garantismo legal y rigor en la conservación del entorno". "Estricto cumplimiento de la legalidad vigente y cumplimiento de las labores de vigilancia del impacto medioambiental", ha resumido.

Por su parte, el socialista Abel Losada ha precisado que su grupo "nunca" hizo "una causa general contra la minería", antes de mostrar unas fotografías con las que ha exclamado que "cómo alguien puede decir que no hay problemas medioambientales aquí", por Touro.

PLATAFORMA VECINAL

Imágenes similares son las que ha difundido la plataforma vecinal en contra de la mina de Touro, que, a través de un comunicado de prensa, ha denunciado que la compañía que pretende la reactivación del proyecto de extracción de cobre lleva "más de 350 sondeos sin licencia, ante la permisividad del alcalde".

De hecho, los vecinos apelan al pleno en el que el regidor "contestó que no" solicitó (la empresa) autorización para realizar dichos sondeos. "Sobre si le había exigido a la promotora alguna fianza o depósito para hacer frente a los daños causados, informó de que un técnico municipal se estaba encargando del asunto", añaden.

Todavía en la comisión parlamentaria, Pancho Casal, por En Marea, se ha hecho eco de estos hechos al asegurar que "la ley no se está cumpliendo en el inicio del proyecto", con "prospecciones" de las que "según el alcalde él no sabe nada". "La ley de minería de Galicia explicita que cuando se piden estos derechos primero hay que informar a los ayuntamientos afectados", ha confrontado.

Por su parte, ha lamentado que las ideas de "progreso y consumo" vayan "ligadas a la destrucción del planeta y del medio ambiente" y se ha mostrado "en contra".

Losada, en su turno, resaltó que "cumplir la ley" deben hacerlo "siempre, todos", al tiempo que esgrimía una "enmienda larga", que ha sido rechazada por el PP. Según Blanco, "con la declaración de impacto ambiental y otros informes sectoriales es suficiente garantía", y en su opinión el PSOE pretendía con esta propuesta justificar su "ambigüedad" y su abstención en este asunto.

RECHAZO AYUNTAMIENTOS

Por su parte, la plataforma vecinal indica que "ya son 18" los municipios, junto a la Diputación de A Coruña, que aprobaron en plenos mociones contrarias a la apertura de la mina, con la "última incorporación" de Padrón.

A través de otra nota de prensa, el grupo municipal de Vecin@s de Boqueixón ha informado de que ha registrado una solicitud de pleno extraordinario para, según señala, "aprobar una declaración institucional en contra del proyecto de reapertura de la mina de Touro-O Pino". Este ayuntamiento es próximo a la zona del proyecto y la empresa no descarta investigar si sería posible la extensión hacia este lugar.