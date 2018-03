MÉS recuerda al gerente de SFM que la Ley de Símbolos "fue de las primeras que derogó el Govern"

28/03/2018 - 14:51

El portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, en su última intervención en este cargo, ha manifestado que por parte de la Conselleria de Movilidad "se tendría que recordar" al gerente de los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), Mateu Capellà, que "la Ley de Símbolos fue una de las primeras leyes que este Govern derogó".

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, tras la junta de portavoces, Abril se ha expresado así en referencia a una misiva, que, según ha publicado el periódico 'Ara Balears', el gerente habría enviado a los trabajadores diciendo que "los símbolos, como lazos o placas no forman parte del uniforme reglamentario y obligatorio de la empresa".

Abril ha expresado que se tendría que "evitar entrar en polémicas" como esta que no tienen que ver con "el buen o mal trabajo" que hace un funcionario. "Si este hace bien su trabajo, sus superiores no tendrían que entrar en cuestiones que tienen que ver con la libertad ideológica y no con la efectividad de su trabajo".