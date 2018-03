El PPCV advierte al Consell que "pone en peligro la salud de los ciudadanos de La Ribera por un capricho ideológico"

28/03/2018 - 15:15

El coordinador del área social del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha advertido este miércoles al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, que "ponen en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos de La Ribera por un capricho ideológico".

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Zaplana ha asegurado que el sistema en La Ribera "funciona bien pese a Puig, Montón y Oltra" y los tiempos de espera "están muy por debajo de la media", a cuatro días de que la gestión vuelva a manos de la Generalitat el 1 de abril.

Así, ha pedido "un esfuerzo a los trabajadores y paciencia a los usuarios" pero ha asegurado que también pedirán "responsabilidades de todo lo que suceda en los próximos meses en el hospital" tras la reversión.

"Puig y Oltra han consentido y protegido la chapuza y las mentiras que Montón ha vertido en los últimos años respecto a La Ribera. Les vamos a hacer responsables de todo aquello que perjudique a los ciudadanos de la comarca después de esta gran chapuza que vamos a vivir en los próximos meses, con un control exhaustivo sobre la calidad asistencial de las personas", ha dicho.

El portavoz 'popular' ha mostrado su preocupación por los problemas "derivados de la mala previsión de Conselleria a la hora de llevar a cabo la reversión" y ha explicado que los vecinos de la comarca "tenían unos derechos y, tres años después de que se anunciara esta decisión, la calidad asistencial está en el aire porque durante tres años no han trabajado".

"Hay una preocupación real porque las licitaciones e inversiones anunciadas no están en marcha y hay muchos contratos no adjudicados. Ha tenido tres años para organizar esa transición y no han hecho nada", ha señalado Zaplana.

Según ha dicho, la consellera Carmen Montón "no ha hecho más que mentir" porque desde noviembre de 2015 "viene diciendo que se están realizando auditorías de las concesiones administrativas, ha dicho que los gobiernos del PP nunca auditaron el trabajo de las concesiones" y es "todo mentira" porque "las auditorías por departamentos se están licitando ahora y Montón tiene el resultado de las auditorias encargadas por el gobierno del PP en 2014".

"HACE TEMBLAR LOS CIMIENTOS"

"El oscuro proceso de reversión que ha llevado Montón hace temblar los cimientos del departamento de salud de La Ribera porque nadie sabe qué va a pasar a partir del próximo lunes. Los trabajadores no saben cuándo van a firmar los contratos con la administración a falta de tres días", ha alertado.

En el decreto firmado este miércoles, ha agregado el diputado, "dice que el personal subrogado estará en su plaza de manera provisional y a efectos de organización sin adquirir ningún derecho sobre esa plaza", y también "dice que en los próximos concursos se ofertarán todas las plazas básicas vacantes de cada categoría, es decir, cualquier trabajador de la sanidad puede desplazarse a La Ribera".

"Más de 1.800 trabajadores están en situación muy complicada, exclusivamente por los caprichos ideológicos de la señora Montón. No han podido demostrar que el modelo no funciona. El modelo es evidente que ha funcionado. No hablo de empresas, sino de un modelo que ha traído una sanidad universal y gratuita a los ciudadanos de la comarca y, según el Síndic se demostró que ahorraba un 25% a la sanidad pública", ha dicho.

José Juan Zaplana ha manifestado que "no hay ni un acta de ninguna comisión mixta en la web de Gva oberta desde que la señora Montón es consellera" pero con el PP "sí que se recoge en la web las actas de las reuniones".

"TODO ES UNA INCÓGNITA"

Además, ha señalado que con el nombramiento de la nueva gerente y de los otros puestos "la consellera se ha saltado el procedimiento legal y, además, ha sido Puig quien le ha impuesto los nuevos altos cargos en ese departamento: Puig le ha hecho un 155 a Montón ante la desconfianza por el caos en su gestión".

Por último, ha explicado que "hay grandes problemáticas como la licitación de los contratos de limpieza o lavandería que no están adjudicados ni licitados y es una incógnita saber qué pasará el día 1. Todo es una incógnita después de tres comisionados, de cercenar derechos laborales, de anuncios como que se van a implementar 303 trabajadores en la plantilla de La Ribera, cuando en los presupuestos solo recogen una ampliación de plantilla en toda la Comunitat de 247 plazas".