El PP de Bizkaia pide explicaciones a EiTB por presentar como "referente a un asesor conocido por vejar a mujeres"

28/03/2018 - 15:47

El PP de Bizkaia pedirá explicaciones a EiTB por presentar como "testimonio de autoridad" a Bernat Castro, "conocido por desear disparos en la sien a miembros de las Fuerzas de Seguridad, por presumir de amenazar a su novia o por denigrar y acosar a mujeres en redes sociales".

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el PP ha recordado que la participación de Castro en la televisión pública vasca se produjo el pasado lunes por la tarde, cuando EiTB le entrevistó en directo en calidad de "asesor de comunicación" para que éste valorara la actualidad política relacionada con Cataluña y el procés.

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha considerado "inadmisible" que la televisión "de todos los vascos" recurra a alguien que es públicamente conocido por "denigrar a las mujeres, por acosarlas a través de las redes sociales y hasta por publicar fotos de ellas sin su consentimiento para insultarlas".

Castro fue asesor de ERC y fue expedientado por el partido por sus "denigrantes" comentarios. Así, los populares han recordado que éste publicó mensajes como "pienso dar conferencias sobre técnicas cuantitativas de violaciones a prepúberes", "si eres policía nacional solo deseo que se te descargue un día el arma en la sien", "no miro porno online, si quiero ver un culo amenazo a mi novia con que me lo enseñe o no la dejo salir en una semana" o "después de lo borracha que ibas ayer a las 5 de la mañana, si tenías la lotería para sufrir una violación habrá que decirlo".

Pese a que en su momento el asesor pidió perdón por los "insultos, vejaciones y acoso" vertidos en redes sociales, González considera que "esas disculpas carecen de validez cuando hace escasos días vuelve a la carga con nuevos tweets".

En esta ocasión, Castro comentaba "en Euskadi no erais tan valientes cuando hacíais flexiones cada noche para mirar bajo el coche", "burlándose así de las Fuerzas de Seguridad, de cargos públicos, periodistas, jueces y tantas personas que han puesto en riesgo su vida para garantizar los derechos y libertades de todos", ha reprochado González.

La presidenta de los populares vizcaínos ha advertido de que "alguien con una trayectoria así no puede ser una referencia para nadie". "No entiendo qué ha llevado a EiTB a considerarle como referente y, por ello, pediremos al ente público que nos lo explique", ha añadido.