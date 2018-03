Fomento licitará el conjunto del Corredor entre Almería y Murcia en el segundo trimestre de este año

28/03/2018 - 16:44

La sociedad Almería Alta Velocidad se reunirá en abril para abordar la integración hasta el puerto

ALMERÍA, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha indicado este miércoles que su departamento sacará a licitación durante el segundo trimestre de este año "el conjunto del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería" a través de la salida a concurso público de todos sus tramos "de forma simultánea" una vez que los proyectos constructivos se finalicen.

"No hay ningún caso en ningún lugar en España en el que vayamos a coger el Corredor completo y lo vayamos a poner en el BOE", ha manifestado De la Serna durante su intervención tras recibir el Escudo de Oro de la Diputación Provincial de Almería, donde ha destacado las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses, entre las que además hay cuatro anuncios de expropiación de terrenos a través de Adif Alta Velocidad para desarrollar la obra a los que se sumará un quinto previsto para el próximo viernes para el tramo Níjar-Río Andarax.

El ministro ha apuntado que la inversión para el desarrollo de los proyectos constructivos rondará los 1.500 millones de euros "solo en la fase de plataforma de ejecución", con lo que la presentación de ofertas, selección, adjudicación y firmas de contratos se extenderán durante todo el año en curso. "Nuestra intención es que ya en alguno de esos tramos podamos empezar las obras a finales de ese año, pero lo cierto es que el compromiso para este 2018 era acabar todos los trámites necesarios para iniciar las obras y lo vamos a hacer", ha detallado.

En esta línea, ha advertido que los presupuestos generales, una vez aprobados, no expresarán partidas para la Alta Velocidad en Almería "cuyas obras no pueden estar en ejecución". "No queríamos pintar en unos presupuestos una cantidad que finalmente, por muy bien que quede, sabíamos que no se iba a ejecutar", ha justificado el responsable de Fomento antes de apuntar que la "credibilidad se gana también" mediante el ejercicio "con sentido común".

De la Serna ha asegurado que la conexión de Alta Velocidad entre Almería y Murcia contará con la "máxima calidad" y "prestaciones" también en cuanto a su previsión de crecimiento futuro, puesto que aunque se ejecute en vía única pese a contar con un diseño de doble vía, la conexión no llegará a ocupar el "70 por ciento de su capacidad" para el año 2050, según sus estimaciones, "sin considerar otro tipo de actuaciones" a realizar fuera de vía como "trenes de doble composición" o "circulaciones nocturnas en mercancías".

Paralelamente, De la Serna ha señalado que se va a "continuar con la hoja de ruta" para mejorar la conexión entre Almería y Granada con actuaciones por valor de 360 millones de euros mediante la modernización de la vía de manera integral que permita reducir los tiempos "en lo que se pueda" y contar con un ancho internacional.

Al respecto, el ministro ha explicado además que el pasado día 22 se aprobó el cambiador de Granada, lo que "va a suponer una inversión de seis millones de euros" en un periodo de ejecución de diez meses una vez que las obras, que se licitarán durante el mes de abril, se inicien "en torno al verano", según sus cálculos.

"GRAN NODO INTERMODAL" CERCA DE LA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

El representante del Gobierno ha fijado también para el próximo mes la reunión de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) que componen el Ejecutivo, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería, Adif y Renfe, en donde se abordará la integración definitiva del ferrocarril en Almería más allá de las primeras obras de soterramiento de las vías ante la supresión del paso a nivel de El Puche, cuyas obras arrancarán previsiblemente en junio después de que se seleccionara una propuesta de adjudicación por unos 15 millones de euros.

Así, ha incidido en que el Gobierno está en condiciones de que se pongan en marcha un estudio informativo "de lo que pueda ser un gran nodo intermodal" en las inmediaciones de la Avenida del Mediterráneo en el que se contemplen las posibilidades de integración así como la conexión con el puerto de Almería, que deberá contar previamente con la adaptación del estudio informativo ya realizado al respecto y para lo que se prevé una solución definitiva que incluya el paso del tren por el subsuelo.

A tenor de esto, De la Serna ha determinado que la sociedad AAV deberá trasladar una propuesta definitiva aunque, para el Gobierno, la solución que "más se ajusta" a la trama urbana sería el soterramiento del ferrocarril desde la Avenida del Mediterráneo hasta la Plaza de la Marina y su salida por el Parque Nicolás Salmerón en un trayecto de 2,5 kilómetros y mediante solución electrificada a ejecutar incluso de forma previa al proyecto Puerto-Ciudad.

"Nuestro análisis previo sobre esa solución se sitúa en torno a los 60 millones de euros y no los 25 iniciales", ha explicado el ministro, para quien dicho coste puede ser financiado a través del fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria. En cualquier caso, según ha especificado, la integración urbana deberá ir aparejada a la recuperación de espacios y estar preparada para cuando llegue la Alta Velocidad a la capital.

CABLE INGLÉS "EN DOS FASES"

El ministro ha extendido sus compromisos a la recuperación del cargadero de mineral El Alquife, más conocido como 'El Cable Inglés', a través de dos fases que, en su conjunto, supondrían una inversión de 2,5 millones de euros y tiempo de ejecución de 15 meses.

Así, la primera de ellas consistiría en la restauración de la estructura con un presupuesto de unos 975.000 euros sin IVA que asumiría Fomento a través de Puertos del Estado y "quizás contando con fondos de compensación interportuarios". La segunda, consistente en el acondicionamiento del monumento para hacerlo "transitable y visitable", sería de unos 1,5 millones y podría acogerse a una nueva convocatoria del 1,5% Cultural que Fomento prevé lanzar durante el próximo verano y que contará con una partida "de 40 o 50 millones de euros".

Con el objetivo de poder presentar una propuesta, De la Serna ha explicado que habrá que "correr" para cerrar el proyecto en su primera fase y poder presentar durante la época estival la segunda actuación, ya que el objetivo es que la licitación de las obras concluya este mismo año.

De la Serna ha recordado que junto con esta actuación, el Gobierno mantienen en marcha la rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril, que supondrán un desembolso de unos dos millones de euros, así como otras actuaciones paralelas como el acondicionamiento de la estación Huércal-Viator para que sea estación finalista durante los 13 meses que duren las obras de supresión del paso a nivel de El Puche.

Por otra parte, y en materia de carreteras, el ministro ha apuntado que próximamente habrá avances para las obras del tercer carril en la Autovía A-7 entre Almería y Roquetas de Mar, la remodelación del enlace de la misma autovía en el kilómetro 429 a Roquetas y Vícar y la de la conexión entre la A-7 y la A-92.