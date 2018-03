La plantilla del metro de Málaga acuerda promover un nuevo calendario de movilizaciones

28/03/2018 - 17:20

La asamblea promovida por el comité de huelga con los colectivos de operadores de línea y técnicos de operaciones de la empresa Metro Málaga, que están actualmente en huelga durante la Semana Santa, ha acordado, entre otros puntos, por unanimidad el promover un nuevo calendario de movilizaciones, que será anunciado próximamente.

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

Precisamente, este Miércoles Santo continúa el calendario de movilizaciones. En concreto, hay huelga hasta las 03.15 horas del Sábado 31. El seguimiento de esta huelga está siendo del cien por ciento, según ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares, que ha precisado que sólo están funcionando los servicios mínimos.

Por otro lado, también la asamblea, que tuvo lugar este pasado Martes Santo, ha expresado su malestar por el comunicado de la empresa sobre la subida salarial y "expone que la subida salarial fija es de aproximadamente un seis por ciento lo que viene a ser mensualmente una subida de 85 euros, las nóminas de los conductores rondan entre los 1.300 y 1.400 euros", además, han aclarado que "la subida económica que plantean en total es menor que los más de 500.000 euros de descuadre de la masa salarial".

Al respecto, han criticado, de igual modo, que "los sueldos de los directores también se tenían que haber hecho públicos, cosa que el comité de huelga no descarta".

Por último, la asamblea por unanimidad ha ratificado y mantiene la propuesta de distribución económica expuesta por el comité de empresa, advirtiendo de que no entienden "por qué la empresa no acepta la propuesta de los trabajadores al haber comparado la subida que empresa contempla que se habla de aproximadamente la misma cuantía económica destinada a subida salarial".

Por otro lado, la asamblea también por unanimidad ha rechazado la distribución económica propuesta por la representación de la empresa y han explicado, en este sentido, que "no puede limitar sus derechos como trabajadores en el plus de competitividad que ha ofrecido la empresa, además este plus provocaría que conductores y técnicos acudan enfermos al trabajo aumentando la peligrosidad para los usuarios del metro".

SERVICIOS MÍNIMOS

Por su parte, en cuanto a los servicios mínimos anunciados, el Miércoles Santo ha disminuido el número de trenes a partir de las 14.00 horas, momento en que los convoyes pasan cada 12 minutos. Este intervalo se mantendrá hasta las 02.30 horas y desde esa hora hasta las 11.00 del Jueves Santo los trenes pasarán cada 15 minutos.

El resto del Jueves Santo registrará diferentes intervalo de paso a lo largo de toda la jornada. Han precisado, al respecto, que entre las 11.00 y las 18.00 horas, cada 12 minutos; entre las 18.00 y las 22.30 horas, cada diez minutos; entre las 22.30 y las 02.30 horas de nuevo 12 minutos; y desde las 02.30 hasta las 18.00 horas del Viernes Santo, cada 15 minutos.

Por último, en las horas centrales del Viernes Santo --entre las 18.00 y las 22.30 horas-- el paso de los trenes se realizará cada 12 minutos y entre esta última hora y el cierre, que está fijado para las 02.30 horas volverá a ser cada 15 minutos.