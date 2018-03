Llorente cree que salir del Gobierno C-LM no comprometería la legislatura y podría mantenerse una agenda común con PSOE

Cree que el cogobierno "desdibuja a Podemos como alternativa" y critica que su dirección guarde "silencio ante el caso Incarlopsa"

El diputado y portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha considerado un día después de pedir una consulta a la militancia de su partido para preguntar sobre la posibilidad de que la formación morada abandone el Gobierno de Emliano García-Page, que este extremo no supondría poner en riesgo la estabilidad en la legislatura, defendiendo que tanto Podemos como el PSOE podrían seguir llegando a acuerdos y mantener una "agenda parlamentaria común" para impulsar en lo que queda de mandato proyectos como las leyes de Participación , de Garantías Ciudadanas o de Vivienda.

En declaraciones a Europa Press, Llorente ha criticado además algunas posturas de la dirección de su partido, como el "silencio clamoroso" que a su juicio está manteniendo al respecto del "caso Incarlopsa", toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de la región ha condenado a la Junta por haber expedientado y apartado de su puesto de trabajo a veterinarios funcionarios que denunciaron incumplimientos de la normativa de bienestar animal por parte de la empresa cárnica.

"Creo que la dirección del partido debería aclarar por qué está guardando ese silencio ante un escándalo de tal magnitud", ha insistido Llorente, quien ha señalado que "otros partidos, sindicatos y plataformas sí se han pronunciado públicamente".

Además, el parlamentario ha recordado que la entrada en el Gobierno de Podemos se refrendó en una consulta a la militancia con "una pregunta confusa que vinculaba la aprobación de los presupuestos" a esa entrada en el Ejecutivo, "en lugar de dos preguntas diferenciadas" como se reclamó en su momento desde sectores del partido.

En su opinión, se impidió así que militancia pudiese elegir la opción de apoyar las cuentas pero sin entrar en el Gobierno de García-Page, lo que, según Llorente habría sido "probablemente la opción mayoritaria".

Esta nueva consulta para preguntar específicamente sobre la participación o no en el Gobierno "se hace más necesaria aún" en este contexto marcado por el "escándalo" de Incarlopsa y el "apoyo del Gobierno" a medidas como la instalación de macrogranjas porcinas en la región, entre otras.

Según ha dicho, si se realiza esta consulta con una pregunta neutra y clara para que las bases "puedan pronunciarse", lo más probable sería que la militancia "optase por no participar en un Gobierno que ha sido condenado por este caso" y que "promueve además medidas contrarias a nuestro programa electoral, como la externalización de servicios públicos".

LOS ACUERDOS SEGUIRÁN SIENDO POSIBLES

En todo caso, el diputado ha sostenido que, en el hipotético caso de que Podemos abandonara el Consejo de Gobierno, no correría peligro "ni el diálogo ni la búsqueda de acuerdos en todo lo que se pueda compartir con el PSOE".

Gracias a este tipo de acuerdos, ha recordado, "ya impedimos en su momento que siguiera gobernando Cospedal, y sin necesidad de entrar en un el Gobierno regional".

"Participar en este Gobierno es un error mayúsculo que hay que corregir cuanto antes. El voto de Podemos en el Consejo de Gobierno es irrelevante y no cambia las decisiones, mientras que nos obliga a tener que asumirlas", ha dicho Llorente, quien ha afirmado que el "voto decisivo" de la formación morada lo tienen en el Parlamento autonómico, "donde se debaten, enmiendan y aprueban o rechazan las leyes y se condiciona y fiscaliza al Gobierno".

Lo que sí ha defendido es que sacar adelante propuestas legislativas propias como la Ley de Participación Ciudadana o la Ley de Garantías Ciudadanas seguiría siendo posible aún fuera del Gobierno. "Para que se aprueben esas leyes en las Cortes sólo hay que acordar una agenda parlamentaria, pero salir del Ejecutivo no implicaría en ningún caso renunciar a ellas ".

En este contexto, ha indicado que "evidentemente" la estabilidad institucional estaría garantizada y se podría seguir trabajando con el grupo socialista en todo aquello que suponga "avances sociales y democráticos" con la intención de "agotar la legislatura y mantener en cualquier caso fuera del Gobierno al PP".

LEALTAD AL PROGRAMA COMO CRITERIO DE VOTO

Preguntado por si cumplirá con la disciplina de voto desde su escaño en las Cortes, Llorente ha subrayado que "depende" de si lo que se plantea está "en sintonía" con el programa electoral con el que se presentó a las elecciones y fue elegido diputado.

"Mientras eso sea así, no habrá problema. Si en algún caso considero que entra en contradicción con el programa electoral y el mandato popular que he recibido, prevalecerá mi lealtad a nuestro programa y electorado como criterio de voto", ha apuntado.

"PODEMOS NO NACIÓ PARA TENER SILLONES EN UN GOBIERNO DEL PSOE"

David Llorente ha enfatizado que Podemos no nació "para ser muleta del PSOE, ni tener una Consejería o una Vicepresidencia Segunda, o un sillón en un Gobierno del PSOE de García-Page".

Así, ha recordado que cuando "miles de personas salieron a la calle el 15-M" "había un Gobierno del PSOE en la Moncloa y entonces dijimos que no nos representan".

"De esa indignación surgió Podemos para ser alternativa de cambio frente a los viejos partidos del régimen, tanto PP como PSOE", ha dicho Llorente, quien ha acentuado que el PSOE castellano-manchego "es el PSOE más conservador de toda España".

Al hilo de esta afirmación, ha señalado también que "el PSOE de Pedro Sánchez ha demostrado que no es distinto al de la gestora, el de García-Page y Susana Díaz". "Pese a las promesas a la militancia, Pedro Sánchez no está dispuesto ahora a respaldar una moción de censura contra el Gobierno más corrupto de toda Europa", subraya Llorente, que concluye que "no debemos ser socios de gobierno de este partido, sino alternativa".