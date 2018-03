Sindicatos de justicia advierten a la Xunta que no aceptan "chantajes" ni someterán a votación una propuesta "indigna"

28/03/2018 - 19:19

La huelga de la justicia cumple 50 jornadas con un seguimiento que los sindicatos sitúan por encima del 70% y la Xunta en el 33%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

Dirigentes de sindicatos de justicia han advertido a la Xunta que, "aunque dispare con todo", no aceptarán "chantajes" ni someterán a votación de los trabajadores del colectivo, en huelga indefinida desde el 7 de febrero, la última propuesta que ha dejado sobre la mesa y que supondría una subida de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

Varios representantes de sindicatos integrados en el comité de huelga --compuesto por SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC.OO.-- han censurado con dureza, en declaraciones a Europa Press, la instrucción de la Xunta dirigida a la secretaria del Gobierno del Tribunal superior para "aclarar" los servicios mínimos, que interpretan como "una coacción" y "un ataque a la independencia judicial".

"La patronal es la Xunta, no puede tratar de salpicar a los letrados de la Administración de justicia", ha advertido uno de los sindicalistas consultados por Europa Press, quien ha recordado que los servicios mínimos "los fijó la propia Xunta" y ha ironizado con que 50 días después "se acuerde de aclararlos".

Otro representante de los trabajadores ha apuntado que dicha instrucción "no está formalmente publicada en ningún lado", por lo que el comité está estudiando qué pasos dar, toda vez que "no se puede recurrir lo que no existe".

Pero los distintos miembros del comité también están muy molestos con la lectura que hace la Xunta de que "solo tres de cada 10 trabajadores" respondieron al llamamiento de los sindicatos de remitir escritos a la Administración manifestando expresamente su rechazo a la propuesta que dejó el equipo negociador de la Xunta sobre la mesa.

Dieron el paso 846 funcionarios, en torno al 30% de los 2.700 que conforman el colectivo. Para los sindicatos, son "muchísimos". De hecho, consideran que la Xunta "presiona al máximo" porque ve que, pese a que la huelga avanza hacia los dos meses, "mantiene un seguimiento muy alto".

En esta coyuntura, uno de los representantes sindicales ha sido claro y, tras remarcar que "el 99,9 por ciento" de los trabajadores rechazarían la actual propuesta de la Xunta, ha resumido una postura que comparten todos los sindicatos: no se someterá a votación "por mucho que manipule" la Administración autonómica. "No es digna, ni coherente, ni razonable, ni decente, ni negociada", ha sentenciado.

PARTICIPACIÓN

Cuando se cumplen 50 jornadas de huelga indefinida, los sindicatos mantienen que el seguimiento sigue siendo "alto", cerca de un 80 por ciento de media. Por ciudades, calculan que este miércoles fue del 82 por ciento en Pontevedra; del 80 por ciento en Santiago; del 83 por ciento en Ourense; del 77 por ciento en Ferrol; del 60 por ciento en A Coruña; y del 82 por ciento en Lugo. En Vigo fue festivo local.

La Xunta, por su parte, rebaja la participación al 33,05 por ciento. Según sus cálculos, fueron a la huelga 779 personas. Por provincias, el seguimiento de la huelga en A Coruña fue del 33,72 por ciento; en Lugo, del 26,67 por ciento; en Ourense, del 31,38 por ciento, y en Pontevedra, del 35,87 por ciento.

En el cálculo se considera que 223 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares, o días de libranza) y 775 participaron en los servicios mínimos.