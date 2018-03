John Primer, Eric Gales, Toronzo Cannon y The White Buffalo, primeros artistas confirmados para Bluescazorla 2018

29/03/2018 - 10:41

John Primer, Eric Gales, Toronzo Cannon & The Chicago Way y The White Buffalo son los primeros artistas confirmados para el festival Bluescazorla 2018, que tendrá lugar entre los próximos 12 y 14 de julio en este municipio jiennense.

CAZORLA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde, Antonio José Rodríguez, quien ha recordado que esta reconocida cita internacional alcanzará su vigésimo cuarta edición con la intención de seguir siendo un referente.

"Seguimos apostando por la esencia musical del festival con artistas de renombre dentro del panorama musical, del estilo que da nombre al festival pero aplicando nuevas tendencias sonoras al evento, algo que hace mantener su perfil propio y personal", ha explicado.

En esta línea, ha destacado la presencia para esta edición de John Primer, que cuenta con el premio a mejor artista de blues por la Blues Foundation, así como la incorporación al cartel de dos guitarristas de elite como Eric Gales y Toronzo Cannon, y la presencia de la banda emergente The White Buffalo.

El regidor cazorleño ha añadido, además, que la organización ha puesto en marcha una oferta de lanzamiento para los 500 primeros abonos, que se podrán adquirir en la página web de Ticketmáster.

Rodríguez ha señalado que Cazorla, en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, "registra una ocupación turística muy alta" durante toda la época estival, pero "eventos de calado internacional que mueven a miles de personas" como este festival "producen picos imprescindibles para el crecimiento".