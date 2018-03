PP-A avisa a Cs de que ningún andaluz entendería que volviera a mantener al Gobierno de Susana Díaz tras las andaluzas

29/03/2018 - 11:12

El PP-A ha avisado a Ciudadanos (Cs) de que ningún andaluz entendería que si los partidos andaluces tienen que llegar a acuerdos tras las próximas elecciones autonómicas, "volviera otra vez a mantener al Gobierno socialista de Susana Díaz y, así, volviera otra vez a sostener a casi 40 años de lo mismo".

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, la secretaria general del PP-A, Loles López, ha señalado que dado que la mayoría de los andaluces apuestan por un cambio en el partido que gobierna en la comunidad, "nunca entenderían que pudiendo haber un cambio en la Junta --si los resultados así lo reflejan-- Cs se dedicara otra vez a sostener lo único que ha conocido esta tierra, al PSOE-A".

De este modo, y tras asegurar que el PP-A siempre acude a las elecciones con la única intención de ganar, López ha resaltado la capacidad de diálogo de la que siempre se ha caracterizado el presidente de su partido, Juanma Moreno, para explicar que, si llega el caso, "estaremos dispuestos a sentarnos" para negociar con otras fuerzas políticas en función de la aritmética parlamentaria que arrojen las urnas.

"El PP-A sale a ganar, a conseguir los mejores resultados y, por tanto, dejamos la puerta abierta a los acuerdos a los que se tengan que llegar en función del resultado electoral", ha manifestado la secretaria general del PP-A.

ADELANTO, CUANDO SUSANA DÍAZ QUIERA

Entretanto, y respecto a la posibilidad de que en Andalucía pudiera producirse un adelanto electoral, López ha asegurado que Susana Díaz "no necesita argumentos para adelantar los comicios" porque "sólo se mueve para ella misma y por sí misma".

Esto es algo, como ha recordado, que ya hizo cuando el PSOE-A cogobernaba con IULV-CA, "hablaba de estabilidad, pactaron los Presupuestos autonómicos y semanas después disolvió el Parlamento sin argumentos de ningún tipo". "Susana Díaz ya ha demostrado que lo único que le mueve es ella misma, no necesita excusas, busca el momento que le interesa a ella personalmente", ha insistido.

En la misma línea, ha lamentado que la presidenta no se plantee si convocar elecciones en uno u otro momento es oportuno para la comunidad autónoma porque "le da igual". "Uno se plantea eso cuando es responsable y piensa en los andaluces" pero en el caso de Susana Díaz, su prioridad no es Andalucía "lo ha demostrado muchas veces", como cuando hace unos meses intentó saltar a Madrid "y los suyos, que la conocen bien, le dijeron que no la querían allí".

En cuanto a la idoneidad de celebrar elecciones antes de la fecha prevista, en marzo del 2019, Loles López ha asegurado que lo que necesita ahora mismo Andalucía es que se acometan reformas, que se ejecuten los Presupuestos autonómicos del 2017 "de los que se han dejado de ejecutar 1.700 millones"; y que también "necesita una bajada de impuestos, crear empleo, apostar por una mayor inversión en sanidad y escuchar a los profesionales y usuarios".

En cualquier caso, ha asegurado que, pase lo que pase, "el PP-A está preparado para cualquier adelanto electoral", toda vez que cree que a los socialistas su gestión le pasará factura en las urnas porque "no sólo es que haya decidido desmantelar la sanidad andaluza, sino que Susana Díaz está convencida de seguir desmantelándola".

"Lo más hiriente no es lo que ya está haciendo, sino que no tiene la intención de cambiar, ni de invertir más en sanidad o de reducir los impuestos", ha proseguido la secretaria general del PP-A, que ha señalado que el PSOE-A presenta un proyecto "agotado" y también "creen que a ellos les va bien y, si les va bien, tampoco tienen nada que cambiar para mejorar Andalucía".

Por contra, López ha defendido que "la cuestión no es que a uno le vaya bien sino que, cuando eres político, la cuestión es que le vaya bien a tus vecinos", ha concluido antes de apuntar que "duda mucho" que los socialistas experimenten en las próximas elecciones el crecimiento al que apuntan las encuestas.