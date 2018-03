La Agrupación de Mogón busca familias con niños para evitar el cierre de la línea de infantil en el colegio

29/03/2018 - 11:16

La Agrupación de Mogón, núcleo poblacional de Villacarrillo (Jaén), de unos 150 habitantes, espera poder atraer a nuevas familias con niños para que el próximo curso no se cierre la línea de infantil de su colegio rural (CR) Camilo José Cela. Por lo pronto, hasta el alumnado se ha puesto manos a la obra y ha grabado un rap difundido en medios locales para animar a matricularse en este centro.

VILLACARRILLO (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

El CR Camilo José Cela tiene tres sedes, una en la Agrupación de Mogón, otra en Arroturas y una tercera en La Caleruela. En total, cuenta con 30 escolares en cursos que va desde Infantil hasta sexto de Primaria. En el caso de la Agrupación de Mogón se precisan cuatro matriculaciones, de las que una inevitablemente tiene que ser en Infantil para mantener esta línea, además de la de Primaria.

Los padres y madres del alumnado del centro ya han mostrado su preocupación ante esta situación que puede acabar con el cierre de la línea de Infantil si antes del 2 de abril no hay nuevas matriculaciones. El profesorado del colegio, conformado por ocho profesionales de la enseñanza, también se ha implicado junto con el alumnado para evitar el cierre de la línea de infantil en la Agrupación de Mogón.

El director del colegio, Emilio Muñoz, ha indicado a Europa Press que ha sido el alumnado con la colaboración del profesorado el que ha grabado un rap para promocionar el centro y animar a padres y madres a matricular en el mismo a sus hijos. El problema, según Muñoz, es que "actualmente no hay niños" por lo que hay que recurrir a familias de fuera.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, durante los peores años de la crisis económica, el colegio vivió un despegue en el número del alumnado ya que algunas familias de fuera de Jaén, como Tarragona o Barcelona, regresaron azotados por la pérdida de sus empleos. Esto supuso para el colegio alcanzar el medio centenar de alumnos repartidos en sus tres sedes.

Sin embargo, en los últimos tres años, "la situación ha mejorado y esas familias han vuelto a marcharse" y el colegio se resiente ahora de la pérdida de alumnado, un problema que se arrastra desde hace años y que "tarde o temprano llevará a su desaparición" si no llega nueva población a estos anejos que son la puerta de entrada al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Para Muñoz, lo que ocurre en el colegio es la crónica de una muerte anunciada si no se pone remedio. Desde el PSOE en el Ayuntamiento de Villacarrillo se ha impulsado vía moción que se habilite al menos una de las dos viviendas municipales en la Agrupación para ponerla a disposición de una familia con niños.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Villacarrillo, Ana Delia Estrada, ha indicado a Europa Press que habilitar esta vivienda no supondría un coste más allá de los 7.000 euros y permitiría por el pago de un alquiler "modesto" asentarse a una nueva familia, que contribuiría a mantener el colegio.

Y es que cuando desaparezca el colegio, según Muñoz, habrán acabado las posibilidades de que nuevas familias se asisten en este núcleo poblacional. "¿Qué familia con niños va a querer venirse a vivir aquí cuando ya no tengamos colegio"?, se pregunta el director del colegio.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Villacarrillo ha aprobado por unanimidad una moción presentada desde el PSOE y consensuada con el resto de grupos en la que se acuerda "adoptar las medidas necesarias para garantizar el alojamiento familiar en el núcleo poblacional de la Agrupación de Mogón". Desde el PSOE, según su portavoz, se apuesta por rehabilitar un de las dos viviendas municipales, aunque esta opción no está clara ya que el gobierno local (PP) alude al excesivo coste que esto supondría y que cifra en unos 40.000 euros.

"No creemos que se necesite tanto dinero, con unos 7.000 euros se puede acondicionar la vivienda y facilitar el acceso a una familia con hijos", ha asegurado Estrada. La portavoz socialista ha indicado que su grupo no se resigna a dejar que poco a poco se cierre el colegio porque "cuando no tengamos colegio, sí que es verdad que nadie va a venir a venir a la Agrupación de Mogón".