PSOE-A, seguro de que la posición de Ferraz en financiación "coincidirá en un 90%" con el documento andaluz

29/03/2018 - 11:29

El PSOE-A se ha mostrado convencido de que la posición del PSOE federal ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica "va a coincidir muchísimo, en un 90 por ciento, con la posición que de manera muy clara fija el documento que ha salido del Parlamento andaluz, porque está pensada para defender la igualdad de oportunidades de todos los españoles".

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha confiado en que la posición de Andalucía, emanada de un amplio acuerdo en el Parlamento y basada en la defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos, vivan donde vivan, "va a ser la posición que va a tener el PSOE" a nivel federal.

"Me extrañaría muchísimo que el PSOE tuviera una posición que no fuera la defensa de la igualdad de oportunidades entre todos los españoles", ha indicado Mario Jiménez, quien ha querido dejar claro que la posición de Andalucía no está hecha con un "análisis de territorios, sino de ciudadanía y de los derechos que la Constitución y los estatutos de autonomía otorgan a los ciudadanos".

"Entendemos que la posición que finalmente tenga el PSOE federal va a coincidir muchísimo, en un 90 por ciento, con la posición que de manera muy clara defiende el documento que ha salido del Parlamento andaluz, porque está pensada para defender la igualdad de oportunidades de todos los españoles", ha expresado Mario Jiménez.

Asimismo, Mario Jiménez ha defendido la negociación multilateral que las comunidades autónomas tienen que llevar a cabo con el Gobierno central en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en virtud de lo que establece la Lofca, para alcanzar una propuesta de acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que luego sería elevada al Congreso de los Diputados.

Tras ser preguntado sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya planteado hablar con el PSOE sobre el nuevo modelo de financiación, Mario Jiménez ha indicado que la primera interlocución le corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas con el Gobierno central. Ha agregado que lo que corresponderá a la dirección federal del PSOE, si hay un acuerdo en el CPFF entre las comunidades y el Gobierno central, "es respaldar dicho acuerdo".

El portavoz socialista ha recalcado además que en la negociación que se abra sobre el nuevo modelo, el Gobierno andaluz va a atender exclusivamente al interés general de Andalucía y a la posición que ha acordado el Parlamento por una amplísima mayoría y que supone una defensa de nuestro autogobierno y del interés general de los andaluces y un respaldo inequívoco a los servicios públicos fundamentales. "Ahí no va a operar ningún tipo de condicionante de carácter partidario", ha sentenciado Mario Jiménez.

"La posición de Andalucía la marca Andalucía, la defiende Andalucía y surge del acuerdo que ha habido de casi todas las fuerzas políticas en el Parlamento y que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha hecho suyo", ha indicado.

En cuanto al apoyo del PP-A a ese acuerdo del Parlamento, Mario Jiménez ha indicado que les gustaría que, con la financiación autonómica, no ocurra lo que en su día ocurrió con la reclamación de la delegación de competencias de la cuenca del Guadalquivir, ya que el Partido Popular, en el debate en el Parlamento andaluz, votó a favor de reclamar esas competencias y cuando esa reclamación llegó al Congreso, "votó en contra".

Ha pedido al PP-A que sea coherente con lo que ha votado en el Parlamento andaluz cuando llegue el momento de defenderlo en la negociación con el resto de comunidades y el Gobierno central.