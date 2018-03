Álvaro Soler avanza 'La cintura', primer single de su segundo disco 'Mar de colores'

29/03/2018 - 11:27

El cantante barcelonés Álvaro Soler ha avanzado este jueves la canción 'La cintura', el primer single de su segundo disco 'Mar de colores' que saldrá a la venta en septiembre, según ha informado en un comunicado.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Cuando escribía esta canción pensaba que debería quitar la palabra 'cintura' del estribillo porque a mí no se me da nada bien moverla, soy muy alto y larguirucho y para nada bailo bien", ha explicado el artista, que después pensó que por qué no usar su propia inseguridad --se siente ridículo cuando baila-- para escribir sobre ello.

Ha agregado: "Si soy honesto me gustaría que el hecho de no saber bailar, a la larga, se convirtiera en uno de mis grandes retos para que luego sea una de mis virtudes", y ha avisado que está preparado para bailar este verano.

Soler ha recibido 27 certificados de Diamante, Platino y Oro, cuenta con más de 800 millones de vistas en YouTube y más de 1,7 millón de subscriptores en este canal, así como más de 350 millones de 'streams' en Spotify con 'Sofía'.

Junto a Morat compuso 'Yo Contigo, Tu Conmigo' para la película de Universal Pictures 'Gru, Mi Villano Favorito', canción que se llevó el Premio a la Mejor Canción del Año 2017.