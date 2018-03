La serie valenciana 'Todos queríamos matar al presidente' recibe 16 nominaciones en los Rome Web Awards

29/03/2018 - 12:15

La webserie 'Todos queríamos matar al presidente', elegida como mejor thriller en la pasada edición del NYC Web Fest, ha recibido 16 nominaciones en los Rome Web Awards de 2018. En su quinta edición, los "oscars italianos de la web" cuentan con 92 trabajos en competición procedentes de 27 países diferentes, entre ellos, dos ficciones españolas: 'Todos queríamos matar al presidente' y 'Adiós a las chicas', de Dafne Corregidor y Javier Balaguer.

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Escrita y dirigida por Ana Ramón Rubio y producida por Miguel Cañizares, la producción valenciana mezcla la comedia y el thriller a partes iguales en una historia sobre un grupo de trabajadores que bromean con envenenar la comida del presidente del gobierno una noche que éste aparece ante ellos. Ana Caldas, Jaime Reynolds, Fede Rey, María Albiñana o Ana Conca son algunos de los posibles sospechosos en el misterioso fallecimiento del presidente a la mañana siguiente.

Entre las nominaciones recibidas por la ficción valenciana figuran Mejor Thriller, Mejor Dirección Thriller (Ana Ramón Rubio), Mejor Creación Europea, Mejor Actor Protagonista (Jaime Reynolds como Emilio), Mejor Actriz Protagonista (Ana Caldas como Rosana y Fede Rey como Debora Solano), Mejor Actor de Reparto (Joan Manuel Gurillo como El Presidente), Mejor Actriz de Reparto (María Albiñana como Mujer del Presidente), Mejor Cartel Thriller (diseño Creatias - Diseño y Comunicación), Mejores Diálogos y Mejor Casting Thriller.

Parte del equipo de la serie, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, ha recibido con mucha alegría la noticia. "Estamos muy, muy contentos de ver reconocido el trabajo de todo el equipo. Los actores están espectaculares en la serie y las nominaciones de Jaime Reynolds, Ana Caldas o Fede Rey nos hacen especialmente feliz. También las técnicas, como Mejor Dirección, Mejor Guión, o Mejor Cartel. Lo cierto es que es uno de esos proyectos en los que absolutamente todo el equipo rema en la misma dirección para sacarlo adelante y este tipo de reconocimientos son muy gratificantes para todos" afirma Ana Ramón Rubio, directora y guionista.

"Ya participamos en los Rome Web Awards en el año 2015 con nuestro anterior proyecto, Sin Vida Propia, donde nos alzamos con tres premios: mejor dirección de comedia, mejor creación europea y mejor cartel", afirma su productor, Miguel Cañizares, "así que regresar a Italia con esta nueva serie nos ha hecho mucha ilusión".

Los Rome Web Awards buscan premiar los mejores proyectos internacionales de videocreadores para la red. Los organizadores afirman que este ha sido el año que más inscripciones se han recibido, convirtiéndose en el mayor evento europeo en cuanto al número de proyectos y categorías, incluyendo series web, cortometrajes, documentales, largometrajes, realidad virtual, videoclips, videoblogs y videocreaciones. Está organizado por la International Videomakers Web Association, asociación cultural nacida para promover el trabajo de los creadores de internet.

Desde su creación en 2013, los Rome Web Awards han puesto el foco en las creaciones españolas. Algunas de las webseries producidas en España que ya han participado en estos premios son 'Gifted Corporation' (Rose of Dolls y Oliver Mend) 'El gran día de los feos' (Nabid Chabaan), 'Libres' (Álex Rodrigo), 'Malviviendo' (David Sainz), 'La Supercafetera' (Kememole), o 'De Pontis' (Juan y Pedro Rodrigo), entre otras.

Los 'Merit Awards' de los Rome Web Awards se entregarán el 22 de abril en Roma, en el mismo fin de semana en que 'Todos queríamos matar al presidente' estará compitiendo en el Vancouver Web Fest de Canadá. Las próximas citas de proyección de esta webserie valenciana serán en los festivales de Galicia (Carballo Interplay), Canadá (Vancouver Web Fest) Washington (DC Web Fest), Hollywood (Hollyweb festival) Sicilia (Sicily Web Fest) y Alemania (Die Seriale).

Actualmente, 'Todos queríamos matar al presidente' se encuentra en la quinta posición del 'Web series world cup', competición estadística que recoge los premios y nominaciones de las webseries de todo el mundo en algunos de los principales festivales internacionales de series web. Desde el inicio de su distribución en festivales, la ficción se ha alzado con los premios de 'Mejor dirección de comedia' en el Baltimore New Media Web Fest, 'mejor thriller' en el New York City Web Fest, el 'Unstoppable AMETS' en el Bilbao seriesland y los premios especiales de Bilbao Seriesland del jurado de Buenos Aires (BAwebfest) y Sicilia (Sicily we