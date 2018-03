Debates sobre los 'milenials', Operación Triunfo y un homenaje a las mujeres digitales, en el V 'Carballo Interplay'

29/03/2018 - 12:50

El festival ofrecerá "una panorámica de innovación en la red" con 42 'webseries' de todo el mundo y habrá espacio para "conectar talentos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

Un total de 42 'webseries' de todo el mundo competirán en la quinta edición del festival de contenidos digitales 'Carballo Interplay', que se celebrará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de abril en la localidad coruñesa de Carballo y que repartirá más de 5.000 euros en premios. Pretende dar "toda una panorámica de innovación en la red".

Así lo ha informado la organización del festival en un comunicado en el que también explica que los seleccionados fueron elegidos entre más de 250 propuestas llegadas de todo el mundo, y que tres de los finalistas son series para internet gallegas, 12 del resto de España y 27 de otras partes del mundo.

Los elegidos, tal y como ha explicado, competirán en cada uno de los bloques geográficos por premios de 800 euros. El jurado del festival está compuesto por el guionista y realizador Carlo Padial, la crítica Desirée de Fez, el periodista Iago Fernández, la actriz María Tasende, el guionista Óscar Cruz y la directora Anxos Fazáns.

Además, como novedad, según ha apuntado la organización del evento, el público decidirá con sus votos un premio de 400 euros entre las propuestas finalistas y, "por primera vez", un jurado joven entregará otro premio de 400 euros. Este se encuentra integrado por la 'youtuber' Nuria Espasandín, el músico Cristian Andrade, la ilustradora Laura Tova y el pinchadiscos y programador del 'Xiria Pop' Maikel Pérez.

PROPUESTAS INTERNACIONALES

Entre las webseries internacionales que se podrán ver en el V Carballo Interplay hay finalistas de diversos países de todo el mundo, como Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Líbano, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suíza y Uruguay.

Así, aunque la mayoría de las series finalistas están en español --un total de 19-- y en inglés --unas 14--, también se escucharán tres historias en gallego y otros proyectos en albanés, árabe, danés o italiano. De este modo, el festival pretende "ofrecer una completa panorámica de lo que se está cociendo en el mundo de las 'webseries' a nivel global".

Asimismo, los creadores han indicado que "el humor tendrá una gran presencia", ya que 22 de 42 de las 'webseries' finalistas son comedias, aunque "habrá hueco" para el drama y para el "camino intermedio" --la 'dramedia'--, así como para el documental, el falso documental, el 'thriller', la ciencia ficción, el romance, el musical y el horror.

PROYECCIONES Y ENCUENTRO PROFESIONAL

Los 42 trabajos finalistas se proyectarán en seis bloques --tres internacionales y tres españoles-- en las tardes del jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de abril, en el auditorio de la Casa da Cultura de Carballo.

En este sentido, la organización ha apuntado que cada bloque tendrá una duración de "entre una hora y una hora y cuarto" y la entrada, como en todas las actividades del festival, es "libre y gratuita hasta completar el aforo".

Por otra parte, ha destacado que, "por primera vez", el festival tendrá un 'DÍA PRO', con un "espacio profesional pensado para debatir y conectar a talentos creativos digitales" con las productoras y medios "que apuestan por los contenidos más innovadores". En él, estarán presentes directivos de 'PlayZ' (RTVE), 'Flooxer' (Atresmedia), 'MTMAD' (Mediaset), CRTVG, 'Vice', Globomedia, '2btube', Hitsbook e Infomix.

DESGLOSE DE SERIES FINALISTAS

Entre las 'webseries' finalistas se encuentran diez españolas, bajo los títulos 'Buster', 'Colegas', 'Dorien', 'La leyenda de la Princesa Tetasuko', 'Mambo Naranjito y Yo', 'Polis Corruptos', 'Road to Andaloser', 'Si fueras tú', 'The last Call' y 'Todos queríamos matar al presidente'.

Por su parte, en la categoría internacional se han seleccionado 27 trabajos, y son '13.11 (Nina)', 'Bright Summer Night', 'Chack Morris Life', 'Deluxe Motion', 'Echoes of IS', 'Emilia Envidia', 'End Unsung', 'God's 17', 'Hotel Romanov', 'John Dealth', 'Just Cuddle', 'La división', 'La strategia dell'acqua' y 'Loop'.

A ellos se suman 'Memoria digital', 'Middlemarch: The Series', 'Noche de paz', 'Perverts Anonymus', 'Recursos Humanos', 'Sexy Herpes', 'Shakespeare Republic: #LoveTheBard (Season Two)', 'Supa Supa', 'The Big Nothing', 'Urban Legends', 'Women Of The Island', 'Yes No Maybe' y 'Zyara (season two)'.

Además, con versión original en gallego, existen tres 'webseries' entre las finalistas, con los títulos 'Antolepsia', 'Galicia Crime' y 'Monumento', que completan la lista de visualizaciones que se proyectarán en el auditorio de Carballo el próximo fin de semana.

ACTIVIDADES EN TORNO A LOS 'MILENIALS'

El 'Carballo Interplay', según han explicado sus creadores, también incluye en su programa de esta quinta edición actividades que "tocan todas las ramas", desde encuentros y talleres, hasta conciertos y debates, así como vídeo conferencias en las que "aprender y divertirse alrededor de los contenidos para Internet".

Así, una de las actividades destacadas por la organización se dedicará a "destapar las claves del mundo 'milenial", con una "selección de figuras clave de la cultura 'online' más novedosa", como la guionista y comediante oleirense Percebes y Grelos --colaboradora habitual de VodafoneYu o Los 40-- y la 'youtuber' y cómica Abi Power --últimamente centrada en el formato 'Señoras Fetén' y con más de 400.000 suscriptores en su canal--, entre otras.

Pero también se organizará un debate que abordará la "construcción de la identidad en internet" con profesionales de algunos de los medios "más exitosos" entre el público 'milenial', como son 'Tentaciones', 'VICE', 'Playground' o 'YASSS'.

OPERACIÓN TRIUNFO Y HOMENAJE A LAS MUJERES

Otro de los puntos en los que ha incidido la organización del evento como un "atractivo" para el público asistente es el encuentro que pretende "descubrir por qué triunfó Operación Triunfo cuando nadie daba un duro por él". Para esta actividad se contará con Belena Gaynor y Percebes y Grelos, que contarán cómo fue "su labor en la estrategia de redes del programa musical".

Por otra parte, se dará protagonismo en esta edición del ¡Carballo Interplay¡ a las mujeres, con un "homenaje" que las ensalza como "clave en el desarrollo de la tecnología y el audiovisual", ya que tanto la imagen gráfica del festival --obra de Isa Vila-- como la gala de clausura --que presentará Akira Valeroco bajo el título 'Mulleres e tecnoloxía: unha unión imposible?'-- tratarán de reivindicar que "sin las mujeres el mundo digital no sería tal y cómo hoy en día se conoce".