Díaz Tezanos acusa al PP de hacer "chantaje y trampa" con el dinero de Valdecilla

29/03/2018 - 13:01

La vicepresidenta regional asegura que el PSOE "cumplió con Cantabria y con Valdecilla" cuando estuvo en el Gobierno

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha acusado al PP de hacer "chantaje" a la comunidad autónoma con la financiación estatal de Valdecilla, y ha denunciado que "es una trampa" que ese dinero sólo se pueda justificar con facturas de obras y no de equipamiento o cualquier otro tipo de inversión.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Díaz Tezanos ha asegurado, igual que ayer el presidente Revilla, que el Ejecutivo PRC-PSOE no va a retirar de la Audiencia Nacional la reclamación de los 44 millones pendientes de 2016 y 2017, como ha pedido el PP de Cantabria, "en tanto no se cumplan los compromisos del presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, con nuestra comunidad autónoma".

En ese sentido, ha dicho que el Gobierno central debe a Cantabria 66 millones, los 44 de 2016 y 2017 más los 22 consignados en los PGE de 2018.

"Estamos ante un gobierno del PP que sigue dando la espalda a Cantabria", ha dicho la exsecretaria general del PSOE, quien ha tachado de "lamentable" el llamamiento de la presidenta del PP regional, María José Saénz de Buruaga, a Revilla para que inste al PSOE a apoyar los presupuestos de 2018 para que salga adelante la partida de Valdecilla.

"Me suena a chantaje y a intentar culpabilizar al PSOE, que está en la oposición, y que cuando estuvo en el Gobierno, cumplió con Cantabria y cumplió con Valdecilla", ha dicho Díaz Tezanos tras recalcar que la responsabilidad de aprobar los presupuestos es del Gobierno de España y le corresponde a él buscar esos apoyos.

Asimismo, ha recalcado que había un compromiso por parte de Rajoy de pagar a Cantabria "todo el sobrecoste" de las obras de Valdecilla, que no se ha cumplido ni estando reflejado 22 millones en los PGE de 2016 y no reflejándolos en 2017".

Además, ha recordado que a los PGE les queda aún un recorrido para ser aprobados. "Hasta ahora todo han sido palabras, nada más que palabras, y lo que el Gobierno de Cantabria espera del Gobierno de España son hechos", ha aseverado. Díaz Tezanos ha defendido que cuando el PSOE estuvo en el Gobierno, "cumplió con Cantabria y cumplió con Valdecilla".

Por lo que se refiere a la justificación de la inversión, que fue lo que hizo que el Gobierno central no abonara a Cantabria los 22 millones de los PGE de 2016 y la posterior desaparición de la partida para Valdecilla en los de 2017, Díaz Tezanos ha dicho que "no es de recibo" que el Ministerio no acepte "ahora" facturas de equipamiento e inversiones.

Al respecto, ha señalado que las obras ya acabaron y la cantidad que el Gobierno pueda justificar anualmente por obras es "una cantidad pequeña", pero se están haciendo inversiones "muy importantes" de otro tipo.