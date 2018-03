Cs está preocupada por los CDR y pide al independentismo "acabar con la confrontación"

Esperará a la investigación de Mossos para opinar sobre el incendio en Sarrià

La diputada de Cs en el Parlament Lorena Roldán ha mostrado este jueves su preocupación por las acciones de los Comitès de Defensa de la República (CDR) en Catalunya y ha pedido a los partidos independentistas "acabar con la confrontación" que considera que están generando.

En declaraciones a los medios, ha subrayado que hay "mucha confrontación y ruptura de la sociedad" por el proceso independentista y por la actitud de JxCat, ERC y la CUP, que tacha de irresponsable.

"Hay muchísimos catalanes que ven con preocupación lo que está pasando, con estas actuaciones de los CDR", ha concluido Roldán.

En respuesta a los periodistas, ha explicado que el Ministerio del Interior les dará más escoltas, aunque ha dicho desconocer de qué cuerpo de seguridad dependerán esos efectivos.

Para ella, la solución pasa por que los partidos independentistas reconozcan que "han llegado a un callejón sin salida", que superen la situación y que el presidente del Parlament, Roger Torrent, escoja a un presidente de la Generalitat dentro de la ley y que trabaje para todos.

Por eso ha criticado a los grupos que no apoyaron el punto de la propuesta de resolución de Cs en el pleno del miércoles, y que criticaba a los partidos independentistas que declaran persona non grata a los que "no piensan como ellos" --como en algunos municipios catalanes--, porque consideran que se está señalando, no solo a sus representantes públicos, sino también a los votantes.

Preguntada sobre el incendio del edificio okupado en Sarrià en el que han aparecido pintadas, Roldán se solidarizado con los vecinos: "Habrán pasado una noche muy preocupados con este incendio".

"El arquitecto municipal tiene que determinar la viabilidad de este edificio y vamos a dejar que los Mossos inicien la investigación para tener más detalles de los sucedido, y saber si este incendio ha sido ocasionado, como parece en un principio", ha razonado.

Preguntada por las pintadas aparecidas, ha explicado que "si se han realizado o no, tienen que ser los Mossos d'Esquadra lo que determinen en qué circunstancia se ha producido el incendio".