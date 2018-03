El sorteo de la ONCE del Miércoles Santo reparte casi 600.000 euros entre Sevilla capital y San Fernando (Cádiz)

29/03/2018 - 14:50

El sorteo de la ONCE de este pasado Miércoles Santo ha repartido, en total, 595.000 euros entre las provincias de Sevilla y Cádiz, ya que ha dejado 350.000 euros en la capital hispalense y otros 245.000 euros en la localidad gaditana de San Fernando gracias a siete cupones premiados con 35.000 euros.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

En concreto, en Sevilla capital, Miguel Ángel Ballina, vendedor desde 2012, ha vendido diez cupones, premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 350.000 euros en su punto de venta ubicado en la calle Samaniego esquina con Filpo Rojas, en el barrio de San José Obrero.

Esta es la segunda ocasión en la que Miguel Ángel Ballina da un premio mayor a las cinco cifras, según informa la ONCE en una nota, ya que, en septiembre pasado, vendió seis cupones agraciados con 35.000 euros también en ese mismo punto de venta y repartió otros 210.000 euros.

"Estoy contento, pero yo juego todos los días y no me ha tocado", ha comentado este jueves Miguel Ángel Ballina, quien ha agregado que "los clientes son lo primero y siempre es una satisfacción darles un premio, sobre todo porque son todo gente obrera y trabajadora, allí no sobra el dinero".

El mismo sorteo, que estaba dedicado al Jubileo de Collado de la Vera (Cáceres), ha repartido otros 245.000 euros en la localidad gaditana de San Fernando con siete cupones premiados también con 35.000 euros, por lo que ha repartido en total 595.000 euros entre Sevilla y Cádiz, y ha dejado el resto de premios en la Comunidad Valenciana.

LA ESPERANZA DE TRIANA EN EL CUPONAZO DEL VIERNES SANTO

Por otro lado, este Jueves Santo, cinco millones y medio de cupones llevan como motivo la virgen de Consolación de la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, y este Viernes Santo, el Cuponazo de la ONCE proyecta el rostro de la Esperanza de Triana de Sevilla en 13,5 millones de cupones en toda España con motivo de su Año Jubilar.

La ONCE ha llevado además esta Semana Santa al cupón al Cristo de la Expiración de Córdoba, a Jesús del Rescate de Granada, la Soledad de Málaga, la Piedad de Jerez y a Jesús Nazareno de Priego de Córdoba.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.