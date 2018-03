La joven herida por la expareja de su madre:"Mi abuelo es el héroe de todo esto, si no es por él estamos todos muertos"

29/03/2018 - 15:40

La joven de 22 años a la que presuntamente hirió el ex compañero sentimental de su madre, detenido además por matar al padre de esta, en Castellón, ha asegurado que "el héroe de todo esto" ha sido su abuelo. "Si no llega a ser por él, estamos todos muertos. Él ha dado la vida por nosotros", ha asegurado.

CASTELLÓN, 29 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado la joven ante los medios antes de abandonar el Hospital General en el que ha estado ingresada desde el suceso para recuperarse de las heridas que presentaba.

Llorando y muy afectada, la chica ha relatado cómo sucedieron los hechos, señalando que la expareja de su madre entró en la casa de sus abuelos con un cuchillo y la obligó a desnudarse. "Me puso el cuchillo en el corazón y me dijo que si chillaba me mataba, que solo tenía que hacer un movimiento para traspasarme el corazón", ha indicado la joven.

La víctima ha explicado que cuando el presunto agresor se abalanzó hacia ella, su abuelo consiguió arrebatarle el cuchillo y, cuando ambos estaban forcejeando, ella pudo salir corriendo a pedir ayuda. "Y ya no sé nada más, se quedaron mis abuelos dentro de la casa", ha dicho.

"NO TIENE SENTIMIENTOS"

"Es un asesino, ha matado más veces", ha subrayado la joven, quien ha pedido que cumpla la prisión máxima. "Esa persona no puede salir de la cárcel, lo va a volver a hacer, es una persona que no tiene sentimientos", ha añadido.

"Iba a matar a un niño de 8 años, pues antes subió a Cabanes donde vive mi hermano a buscarlo, no tiene ningún tipo de remordimientos", ha apuntado la joven, quien ha destacado que el presunto agresor "solo busca él, él y él, y si no haces lo que él te dice, estás muerta, como nos dijo a todos".

Así, la chica ha indicado que su madre lo quiso echar de casa, la "secuestró" esperándola en el portal y le dijo que "si ella no accedía a hacer lo que él pedía, iba a hacer daño a su familia". "Lo acabó cumpliendo", ha lamentado.

Según ha explicado, su madre y ella el lunes fueron a denunciar y pusieron protección a su hermano en el colegio, en la entrada y en la salida, y en su casa, mientras que llevaron a su madre a un centro de la mujer. "Y los únicos que no estábamos protegidos éramos mis abuelos y yo, pero no imaginábamos que iba a venir aquí".

Preguntada por los antecedentes por homicidio doloso en 1994 del presunto agresor, la joven ha señalado que él les dijo que había tenido una reyerta en la salida de una puerta de una discoteca, "que vio cómo estaban abusando dos hombres de otro y que él se metió y que todo fue en defensa propia, pero no es verdad". Según la chica, él cometió un asesinato en la calle e, incluso, ha asegurado que cometió otros dos más en la cárcel.

La joven ha manifestado que su madre está bien, "dentro de lo que cabe", y "poco a poco va tirando", y que su abuela es "la que peor está".