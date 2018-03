González 'salva' la paralización del MetroTUS, un "frankenstein" con el que PP "se está cavando su tumba"

29/03/2018 - 16:52

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santander, David González, ha 'salvado' de nuevo al equipo de gobierno municipal del PP en el Pleno celebrado este jueves, al evitar la paralización del MetroTUS que pedía otro edil no adscrito, Antonio Mantecón, y que ha sido rechazada con los votos en contra de los 'populares' y el ex de Cs, que sin embargo no ha intervenido en este punto del orden del día para explicar su postura.

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

Quienes sí han usado su turno de palabra han sido el resto de compañeros de la oposición, para criticar el proyecto, al que se han referido como "un frankenstein" que ha sido "creado" por el PP y con el que este partido se está "cavando su propia tumba política".

También han tildado de "engendro" el nuevo servicio de transporte urbano de la ciudad, que entró en funcionamiento el pasado mes de febrero y que obligó a la reordenación de líneas y frecuencias del autobús municipal, aunque en apenas quince días se han introducido "once cambios", es decir, que en dos semanas ha habido más modificaciones en el TUS que "en toda sus historia", por lo que, a sus ojos, es ya "un proyecto de facto rectificado".

De todas formas, desde el PSOE, PRC, IU Ganemos y el propio Mantecón (la otra edil que dejó Cs, Cora Vielva, no ha asistido al Pleno) han pedido a los dirigentes locales que dejen de "parchear" el servicio y "marear" a los usuarios, porque "la están liando".

"Este chanchullo de MetroTUS es una porquería", ha espetado el edil no adscrito promotor de la moción, que el PSOE ha intentando enmendar en vano, y cuyo debate ha sido seguido en el Salón de Plenos por representantes de la Plataforma Transporte Santander, que engloba a asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos que piden igualmente la paralización del proyecto. Anoche, de hecho, se reunieron con el equippo de gobierno aunque no llegaron a ningún acuerdo y se han emplazado a un nuevo encuentro.

EL PP NO VA A DESECHAR EL METROTUS

"Los vecinos están todos hasta las narices, del MetroTUS y de ustedes", ha manifestado Mantecón a los 'populares' que, por boca del concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, ha reafirmado que no van a "desechar" el modelo introducido, sino que van a seguir trabajando para que sea "el mejor para Santander". Y es que, a su juicio, que algo "no funcione desde el primer día" no quiere decir que "no sirva"

En este punto, el responsable en la materia ha defendido que el MetroTUS, que ha supuesto una inversión de más de 7 millones de euros, requiere "adaptación" y "ajustes", tras una modificación en el servicio municipal que llevaba "doce años" sin experimentar "cambios" y que como ha reconocido el edil funcionaba de manera "satisfactoria".

En este punto, y tras justificar los introducidos ahora para "acompasar" la evolución de la sociedad, ha reconocido respecto a las quejas de usuarios que "en muchos casos no les falta razón". Pero por eso precisamente, ha defendido, el equipo de gobierno trabaja en la búsqueda de alternativas y soluciones, para lo que también ha pedido "colaboración, paciencia y comprensión".

Sin embargo, según Mantecón, los ciudadanos "no quieren más dilaciones" sino que desean volver a la situación anterior al MetroTUS, es decir, a como estaba el servicio el 31 de enero de este año, "y a partir de ahí hablar" de cambios. Cree este concejal que el proyecto es un "engendro" que pese a su coste solo ha servicio para "arruinarles el día a día" a los santanderinos.

"Muevan el trasero y vayan a los barrios", ha instado el concejal a los 'populares', a los que ha afeado que solo mantienen reuniones "cuando ustedes quieren y donde ustedes quieren". Respecto a las modificaciones, considera que se han implantado "por encima de la voluntad popular", y con todo ello han contribuido a tener la ciudad "patas arriba". Por eso, este edil está dispuesto a hacer "todo lo posible para echar abajo este modelo", incluso aunque tenga que "esperar un año para echarles (a los 'populares') del (equipo de gobierno del) Ayuntamiento".

Mantecón ha instado a la alcaldesa, Gema Igual, a "rectificar" este proyecto, promovido durante el mandato de su antecesor en el cargo, Iñigo de la Serna, actual ministro de Fomento, y que lo haga aunque sea "por beneficiarse a sí misma", ya que en su opinión el MetroTUS está perjudicando a la regidora desde el punto de vista político.

Una idea que también ha expresado Tatiana Yáñez-Barnuevo, portavoz de Ganemos, y que ha instado igualmente a la dirigente del PP a que "recapacite" y "reconozca el error" con el MetroTUS --que ha definido como "el hermano pequeñito del PGOU", el Plan General de Ordenación Urbana anulado por los tribunales--, en vez de continuar esta "huída hacia adelante" y seguir con las "ocurrencias" de los cambios. "Recapacite, aunque solo sea por egoísmo, por dejar de cavarse su propia tumba política".

Desde Izquierda Unida, su portavoz ha aprovechado este proyecto para censurar el "sectarismo" del PP, al que ha pedido un proceso de participación ciudadana "real" en torno a lo que ha denominado "carril bus". Miguel Saro ha sentenciado que este modelo "no funciona" y ha contribuido a alejar "aún más" los barrios de la periferia respecto al centro de la ciudad.

UN FRANKENSTEIN

El regionalista José María Fuentes-Pila ha afirmado que "prácticamente" toda Santander, a "excepción" de catorce concejales -los 13 del PP y el ex de Cs- quieren que vuelva el modelo anterior del TUS, el que había hace dos meses. Por eso, les ha acusado de "gobernar contra los vecinos", que "por primera vez en décadas" han salido a la calle para manifestarse contra un tema "estrictamente municipal".

Tras instarles a dejar de "parchear" el proyecto para intentar "calmar los ánimos", el concejal del PRC ha culpado al equipo de gobierno de haber creado un "frankenstein", "un cristo desmesurado", y les ha invitado a que admitan que "se han equivocado". "Para esto podían haber dejado el modelo anterior", ha remachado.

Su homólogo del PSOE y líder de la oposición, Pedro Casares, ha apoyado la moción de Mantecón pese a no haberse introducido la enmienda que ha presentado, con la que proponía suprimir una consulta ciudadana planteada en el texto original, el que finalmente se ha debatido aunque ha sido rechazado.

El socialista ha lamentado que son "miles" los vecinos "perjudicados" con el MetroTUS, que han visto "empeoradas sus vidas" en sus desplazamientos habituales, lo que ha propiciado cambios y quejas con lo que, a su modo de ver, es ya un proyecto "de facto modificado". Y es que desde el pasado 1 de febrero ha habido "más cambios en el TUS que en toda su historia", que han contribuido a "confundir aún más" a los usuarios y sin que se haya producido "el último", ha vaticinado.

Y todo ello después de haberse "tirado la friolera (cantidad) de 7 millones de euros", para introducir unos transbordos -que ha tildado de "obstáculos"- para ir al centro "innecesarios" en el autobús de Santander, y que solo se realizan en España en Madrid y Barcelona, ciudades con cerca de 6 millones de habitantes frente a los 170.000 de la capital cántabra.

En este punto, Casares ha cuestionado como se puede ahora justificar que el MetroTUS es un "buen" proyecto si su principal "ventaja" era, precisamente, el realizar trasbordos, y que ahora se han suprimido en algunas líneas en horas punta. "Es ridículo", "un fracaso", y hay que dar "marcha atrás", ha remachado para terminar.