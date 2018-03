El PP de Benalmádena tilda de "oportunista" y "electoralista" la actitud del alcalde con las obras del km-222

29/03/2018 - 17:49

El Partido Popular de Benalmádena (Málaga) y Vecinos por Benalmádena (VpB) han tildado este jueves de "oportunista" y "electoralista" la actitud del alcalde, Víctor Navas, con respecto a las obras de remodelación del km-222, "la mayor infraestructura que se llevará a cabo en el municipio en los últimos años, gracias a la gestión de los populares locales y al compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy", ha valorado el vicepresidente del PP del municipio, Víctor González.

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

Así, González ha asegurado que el regidor "pretende instar al Ejecutivo central a finalizar las obras de este macro proyecto en 18 meses, cuando partió de un plazo de ejecución de cinco años y se ha reducido a tres años gracias al esfuerzo realizado por el Ministerio de Fomento".

Por ello, tanto el vicepresidente popular como el candidato independiente de la formación, Juan Antonio Lara, han exigido a Navas que "deje de mentir a la ciudadanía, que hable con claridad y responsabilidad a sus ciudadanos, y que no utilice las grandes obras en Benalmádena con fines electoralistas".

"Desde el Partido Popular exigimos a Navas responsabilidad y lealtad hacia la institución que representa y hacia sus propios vecinos", ha destacado González, lamentando que "el alcalde de un municipio como Benalmádena utilice las grandes obras, en las que nada ha aportado debido a su pésima gestión, para colgarse medallas o con fines electoralistas, pues el plazo que proponen de 18 meses coincide claramente con las elecciones municipales".

"Tenemos un alcalde que dedica más tiempo a las redes que a gobernar, y en ellas puede decir lo que vea oportuno, pero lo que no puede hacer es utilizar la institución para mentir a los ciudadanos de forma oportunista y torticera", ha incidido, recalcando que es "totalmente imposible plantear en una moción que las obras del km-222 se ejecuten en año y medio, cuando sabemos claramente que durarán 36 meses".

Por su parte, Lara ha destacado que "a los vecinos tenemos que hablarles con la verdad y de una forma muy clara, no podemos recurrir a las mentiras y a la manipulación como está haciendo el alcalde", reivindicando que "los benalmadenses tenemos que luchar por estas obras, que se han conseguido gracias a la gestión del PP, pero lo que no vamos a hacer es pedir un plazo de ejecución que es imposible de cumplir, y no lo hacemos por responsabilidad y coherencia".