Un pitbull muerde a un niño de 19 meses que paseaba junto a su familia por Alpedrete (Madrid)

Todas las Policiás son muy permisivas con el tema de los perros, TODOS sin distinción tienen que ir ATADOS y si están en el listado de peligrosos además con BOZAL.



Muchos dueños de perros peligrosos los llevan con una correa de cabeza (que va alrrededor del hocico) que parece un bozal pero no lo es ya que permite morder, y con eso burlan la vigilancia.



Además en ocasiones incluso llevan a sus perror atados con esas correas extensibles que se enrrollan en un carrete y permite al perro moverse libre en un radio de unos 10m, cuando la Ley establece que la correa no puede ser de mas de 2m.



Esas correas extensibles no permiten el control de ningún perro y no debieran de estar permitidas.



Menos manga ancha con los perros.