Una antología recorre la Catalunya "diversa" a través de 60 paisajes descritos por grandes autores

Rodoreda, Marsé, Cabré, Pedrolo, Margarit, Verdaguer y Vila-Matas, entre ellos

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El periodista y autor Jordi Llavina ha reunido en la antología 'Terra de Lletres' (Comanegra) un recorrido por la Catalunya "diversa" a través de 60 descripciones de 60 escritores como Mercè Rodoreda, José Martínez Ruiz 'Azorín', Carlos Barral, Jaume Cabré, Gaziel, Maria-Mercè Marçal, Joan Margarit, Juan Marsé, Manuel de Pedrolo, Jacint Verdaguer y Enrique Vila-Matas.

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que este recopilatorio tiene como propósito "mostrar un país vital y lleno de vida, un país industrioso e industrial", así como una Catalunya trabajadora construida sobre la agricultura, que ha cedido paso a otros sectores.

"Catalunya es un país muy pequeño pero es muy diverso en todos los aspectos", ha dicho el autor, poniendo como ejemplo la variedad de caracteres y geografía que hay entre la Catalunya costera, la Catalunya interior y las grandes y medianas ciudades.

Esto no implica, ha comentado, que no sea crítico con Catalunya a la hora de señalar sus defectos, pero que éste no era el objetivo de la antología, que sí tiene como vocación revisitar paisajes sentimentales de los distintos autores y enseñar su "cara positiva, bella y presentable, pese a los defectos".

"Los lugares nutren el imaginario de cada uno de los autores", ha defendido Llavina, con un Carlos Barral marcado por su infancia en Calafell (Tarragona), o un Narcís Comadira impactado por su Girona natal, ha puesto como ejemplo.

EL PODER DE BARCELONA

Llavina no ha podido obviar en su antología a Barcelona, una capital muy potente y conocida internacionalmente, además de ser una ciudad "muy literaria"; así como Sitges (Barcelona) y Cadaqués (Girona), ambos pueblos muy pintorescos, que además cuentan con reclamos como ser la cuna del Modernismo en el primer caso, y el rastro del Salvador Dalí y Marcel Duchamp en el segundo, ha citado.

En el otro extremo, localidades industriales 'a priori' poco líricas también han tenido su momento "inesperado" en la creación literaria, como es el caso de L'Hospitalet, descrito tangencialmente por Teresa Pàmies, como también han sido protagonistas pueblos muy pequeños como Pradell de la Teixeta (Tarragona), de unos 1.000 habitantes, descrito por Javier Amorós.

De entre las descripciones incluidas, Llavina ha destacado la de Azorín sobre Montserrat, en "una especie de alabanza sobre el valor de la literatura y las imágenes"; la de Miquel Desclot sobre el Montseny y su formación como persona, y la de Joan Alabedra sobre La Cerdanya, donde da mucho valor al impacto de los lugares en la formación personal.

CATALUNYA, "TIERRA DE LETRAS"

Sobre la selección ha avisado de que es terriblemente parcial, ya que no pretendía reunir textos poco elogiosos o críticos con el paisaje porque no era el objetivo: "No se trata de dar una imagen embellecida del país, sino de textos que tuvieran solidez literaria".

En su selección no exhaustiva --con una docena de textos en castellano-- ha incluido tanto descripciones líricas como prosa más cruda, que el autor acompaña de una pequeña glosa; y todos ellos apuntan a señalar que "Catalunya es una tierra de letras".