CCOO destaca que Huelva es la segunda provincia con los sueldos más bajos y aboga por "revertir esta situación"

30/03/2018 - 11:16

El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha recordado que Huelva es "tras Jaén, la provincia con los salarios más bajos del país", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de "revertir esta situación".

HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el sindicalista ha remarcado que "el crecimiento económico debe reflejarse en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores". Por ello, se ha mostrado convencido de la importancia de la negociación colectiva.

Así, Fernández ha criticado que el crecimiento salarial medio de la provincia se encuentra "en un 1,33 por ciento cuando en el resto del país es del 1,51 por ciento". "Estamos a la cola", ha proseguido el secretario general de CCOO en Huelva, que ha reiterado que "la recuperación económica tiene que verse en los salarios".

Ante esto, ha sostenido que, para conseguir alzas en los sueldos, el sindicato se encuentra inmerso en las negociaciones colectivas de diversos convenios de distintos sectores en la provincia.

En concreto, ha precisado que hay muchos convenios que ya se han negociado como el del comercio único o del oficinas y despachos, mientras que otros, como el del montaje o el del campo están negociándose y las conversaciones van a buen ritmo.

No obstante, ha lamentado la situación del convenio de hostelería, cuya negociación no avanza debido, a su juicio, a "la actitud cicatera" de la patronal. También están en una situación de dificultad, aunque no en ese extremo, los convenios de panadería o el relativo a los derivados del cemento. Según ha explicado, en este caso, se debe a que la actividad es baja y "eso dificulta la capacidad para negociar".

En este sentido, Fernández ha indicado que el salario medio en Huelva es de 12.700 euros netos, siendo para la mujer inferior ya que está en unos 10.000 euros. En definitiva, ha incidido en que el sindicato trabajará para conseguir cambiar esta coyuntura y que los trabajadores onubenses cuenten con "salarios dignos".