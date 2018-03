Las protectoras alertan de los cuidados que necesitan los conejos ante el estreno de 'peter rabbit'

Las protectoras de animales están alertando estos días de los cuidados que necesitan los conejos para evitar compras compulsivas de estos animales tras el estreno de la película 'Peter Rabbit', como ha ocurrido anteriormente con otras películas y series que han acabado tiempo después con determinadas razas de animales llenando los refugios por abandonos masivos.

La protectora La Madriguera, dedicada a concienciar sobre los cuidados que necesitan pequeños animales, entre ellos los conejos, ha emprendido una campaña de concienciación en la que recuerdan que recientemente Peter Dinklage, uno de los protagonistas de 'Juego de Tronos', pidió a los seguidores de la serie que fueran responsables al adquirir perros de raza husky siberiano después de que se pusieran de moda por su similitud a los huargos de la saga. Lo mismo sucedió, recuerdan, con 'Beethoven', '101 dálmatas' o 'Men in black', que pusieron de moda determinadas razas de perros.

Los pequeños animales también se ven afectados por estas modas pasajeras, explican, con el agravante de que en la mayoría de los casos se desconocen sus necesidades y comportamiento, lo que incrementa las probabilidades de abandono posterior del animal. Las películas 'Ratatouille', 'Dr. Dolittle' o 'Buscando a Nemo' llevaron a hogares de todo el mundo a roedores encerrados en pequeños habitáculos y a peces payaso confinados en minúsculas peceras, llevando incluso a esa especie a una situación de riesgo en la naturaleza por las capturas masivas para su venta.

Las protectoras alertan de que los animales pequeños, preferidos a veces por los padres que no quieren responsabilizarse de un perro o un gato, también necesitan cubrir una serie de necesidades que no son menores ni más baratas de satisfacer. Y subrayan, que como en el caso de cualquier otro animal que se decide incorporar a la familia, supone una responsabilidad durante toda la vida del animal que debe recaer, sobre todo, en los adultos de la casa.

En el caso de los conejos, explican que pueden vivir diez años o más, por lo que ese compromiso es a largo plazo. Cuando los pequeños gazapos parecen adorables en las tiendas, recuerdan, en realidad son crías lactantes habitualmente separadas de su madre antes de tiempo para resultar más llamativos, lo que supone que en muchos casos su salud esta muy deteriorada y pueden morir a los pocos días de llegar a casa.

En caso de sobrevivir a esas primeras semanas su crecimiento es muy rápido y en pocas semanas pueden no ser tan llamativos ni adorables. Además, es común que en un determinado momento aparezcan comportamientos agresivos o de marcaje hormonal mediante la orina. "Nuestro adorable gazapito de repente gruñe, muerde o decora nuestras paredes con churretes anaranjados", explican.

VETERINARIO, ALIMENTACIÓN, COBIJO

Para evitar esos problemas y también trastornos de salud del animal a largo plazo conviene esterilizarlo, y eso es un coste veterinario que quizá no se había tenido en cuenta, porque además habrá que recurrir a un veterinario de exóticos, al igual que para las revisiones periódicas, desparasitaciones, etc, sin contar con cualquier enfermedad que pueda aparecer.

Explican también que los conejos son animales gregarios, de forma que habría que convivir con al menos dos de ellos para no privarlos de una de sus necesidades básicas. Dado que son animales presa, se estresan fácilmente pero no dan muestras de ello, lo cual implica que cualquir problema de salud puede complicarse al no ser detectado a tiempo.

Aunque en las tiendas suelen vender jaulas para conejos, desde La Madriguera explican que son animales que deben estar sueltos, de modo similar a los gatos, para evitar ansiedad y trastornos de comportamiento. Y frente al habitual pienso que recomiendan en los comercios, precisan que la dieta habitual debe ser heno y verdura de hoja. Finalmente, recuerdan que en vacaciones hay que contar con ese miembro de la familia, y si no puede viajar debe quedarse con alguien de confianza o en una guardería de animales exóticos.

Si con todos esos requisitos hay quien sigue deseando sumar un conejo a su familia, animales que adecuadamente cuidados e integrados "son increíbles y sorprendentes", desde La Madriguera piden que se recurra a la adopción de animales abandonados que esperan una segunda oportunidad, nunca a la compra.

