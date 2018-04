La sanidad pública andaluza tiene más de medio centenar de investigaciones en marcha sobre cáncer de colon

31/03/2018 - 10:40

Un total de 57 investigaciones en cáncer de colon se encuentran actualmente en desarrollo en el seno del sistema sanitario público de Andalucía.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Estos estudios, realizados por profesionales en distintos centros sanitarios de toda la geografía andaluza, pretenden mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de esta enfermedad de carácter prevalente, según informa la Junta en una nota en la que confirma que, en Andalucía, como en el resto de España, el tumor más frecuente es el cáncer de próstata en los hombres, el de mama en las mujeres y el cáncer colorrectal en la población en general.

De las investigaciones que actualmente se encuentran activas, 13 de ellas, concretamente, son proyectos de investigación financiados con algo más de 1,2 millones de euros procedentes de la propia Consejería de Salud, el Instituto de Salud Carlos III y la Comisión Europea, fundamentalmente.

Estos abordan distintos aspectos relacionados con la enfermedad, como por ejemplo, el desarrollo de una nueva herramienta de terapia génica; el estudio de variaciones genéticas asociadas a hipertensión y trombosis; o modelos predictivos de la mortalidad intrahospitalaria en pacientes ingresados en España con diagnóstico de cáncer colorrectal; entre otros.

Desde la Junta destacan un proyecto de investigación europeo liderado por la investigadora María José Serrano, en el centro oncológico Genyo, de Granada, con una financiación de 400.000 euros de la Comisión Europea.

El trabajo, llamado 'Liqbiopsens-Reliable Novel Liquid Biopsy technology for early detection of colorectal cancer', busca desarrollar y validar entornos reales del diagnóstico para la detección temprana y rápida del cáncer colorrectal a través de muestras de sangre.

Para el desarrollo de este proyecto europeo, que requiere de la participación de pacientes para la obtención de muestras, se cuenta con el apoyo de la Unidad Integral de Oncología de los Hospitales Virgen de las Nieves y Campus de la Salud de Granada. Las muestras que se obtienen de los pacientes que proceden de estos centros hospitalarios son analizadas en el laboratorio de Genyo.

Por otra parte, se encuentran activos 44 estudios clínicos que investigan en esta enfermedad, de los cuales, 29 son ensayos clínicos y 15 son estudios observacionales, todos ellos de carácter multicéntrico, lo que propicia la participación de un total de 78 centros en el sistema sanitario.

Dentro del ámbito oncológico, la investigación en colon se sitúa en la cuarta posición detrás del cáncer de mama, de pulmón y cánceres hematológicos, con cifras similares al cáncer de próstata.

La actividad de calidad que resulta de estas investigaciones se traduce en que en el periodo comprendido entre 2012 y 2016 se han realizado más de 130 publicaciones en revistas de alto impacto.

La provincia que más participa en este tipo de publicaciones es Granada, seguida de Sevilla y Córdoba, y las revistas donde más publican los profesionales son 'Internacional Journal Of Cancer' y 'Clinical & Translational Oncology'.