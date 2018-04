Médicos y expertos alertan de casos de "pseudoterapias" en Galicia y piden "más información" sobre estas prácticas

Sanidade recuerda que los profesionales no sanitarios deben advertir que no "tratan" enfermedades, sino que "mejoran el bienestar"

Médicos y expertos reclaman "terminar con la desinformación" sobre terapias alternativas a la medicina tradicional vinculadas, en algunos casos, con la 'pseudociencia', un término que incluye prácticas que se presentan "falsamente" como científicas.

En declaraciones a Europa Press, así lo apunta el coordinador del Observatorio de la Organización Médica Colegial contra las Pseudociencias y Pseudoterapias, Jerómino Fernández, que asegura que se presentan como "propuesta de cura, alivio de síntomas o mejora de la salud" sin resultados "concluyentes todavía".

En similares términos define Manuel Herrador, profesor de la Escuela de Caminos de la Universidade da Coruña (UDC) y miembro del Círculo Escéptico --una asociación cultural que promociona el pensamiento crítico racional-- el término con el que engloba determinadas prácticas.

"Esta comunidad no se libra de la visita periódica de estafadores y charlatanes en este ámbito, ni tampoco de dichas prácticas y, por ello, requiere de la información adecuada y de la vigilancia y denuncia en su caso", remarca el doctor Jerónimo Fernández sobre Galicia.

"No sé si hay más casos o nos enteramos de más", apostilla Manuel Herrador en alusión a la mayor difusión hoy en día a través de las redes sociales.

REQUISITOS

Sobre pseudociencia --término de actualidad en la comunidad por la polémica surgida en torno a la presencia en la feria de Biocultura de unas conferencias a cargo de la Liga para la Libertad de Vacunación, finalmente canceladas--, la Consellería de Sanidade afirma que en ella se incluyen "terapias alternativas o naturales cuya regulación es competencia estatal".

Precisa también que en Galicia todos los centros autorizados se inscriben en un registro y tienen la obligación de consignar este número de registro en su publicidad. "De este modo, estas terapias se autorizan de manera diferenciada si se realizan por un médico en un centro sanitario autorizado".

En la misma línea, apunta que, en el marco de esta autorización, estas terapias pueden realizarse por aquellos profesionales sanitarios cuya formación incluya "la relacionada con las denominadas terapias naturales/alternativas como fisioterapeutas o podólogos.", cita como ejemplos.

"Si estas terapias se realizan por profesionales no sanitarios sus centros y actividades no están sujetos a autorización". En ese caso, se les exige que sean "rigurosos con la publicidad" y aclarar que la actividad "no trata enfermedades, sino que está dirigida a la mejora del bienestar".

DENUNCIAS

En caso de posibles "actuaciones irregulares", señala que podría incoarse un expediente sancionador y que se "vigila" la publicidad engañosa. Con todo, confirma que no ha habido denuncias individuales o reclamaciones concretas, aunque sí ha aumentado el número de denuncias del Colegio de Fisioterapeutas por la práctica de técnicas como quiromasaje o quiropraxía.

Sobre algunos tratamientos, Jerónimo Fernández incide en que la captación de clientes se basa en "la inmersión" del mismo en un "entorno relajante", un efecto "placebo" que considera peligroso si se hace creer al cliente que la técnica "funciona".

Entonces, añade, existe el riesgo de que se convierta "en su primera y única elección ante un problema de salud y abandone aquellas de efectividad y evidencia científica suficientemente contrastada".

EJEMPLOS DE PSEUDOTERAPIAS

Al respecto, sostiene que "entre las pseudoterapias más peligrosas están todas aquellas que tienen que ver con el ámbito de la denominada Nueva Medicina Germánica, un método creado por Ryke Geerd Hamer, que engañan a la gente con falsas esperanzas de curación, desde el cáncer a la malaria, el sida o el autismo"

"Hamer, en el año 1994, engañó a unos 3.000 pacientes de cáncer en España que dejaron la quimioterapia y muchos de ellos fallecieron", cita como dato. A esto, suma el engaño con la venta productos prohibidos en España como el clorito sódico --lejía de uso industrial diluida al 28%-- "con el falso mensaje de curación para el cáncer y otros procesos graves".

El profesor Manuel Herrador engloba también en pseudociencia prácticas como la astrología, la acupuntura o el 'reiki'. De esta afirma que es "otro timo".

"Se promociona como una terapia paliativa a través de flujos energéticos para enfermedades como el cáncer cuando se sabe que el efecto del reiki es el mismo que si esa persona está acompañada por un amigo dando paseos por el monte", apunta sobre el efecto "placebo".

Sin embargo, Elena García, que se denomina "maestra" de esta práctica, apela a la transmisión de flujos energéticos con las manos. "O se curan o se palian sus problemas", afirma la que fuera presidenta de una asociación de 'reiki' en Galicia y que sostiene que el paciente debe "seguir con el tratamiento" que le dé el médico.

PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS REGULADOS

De estas terapias, el doctor Fernández excluye "la práctica con productos homeopáticos, reconocidos como efecto placebo en el documento del Ministerio de Sanidad sobre Terapias Naturales en el año 2011", explica.

Sobre este tipo de tratamiento, la presidenta de la Sociedad Gallega de Medicina Homeopática, la doctora María Jesús Pita, recuerda que estos medicamentos están "regulados en España y en Europa", que son "legales" y que su venta está permitida en farmacias.

"Para ejercer la homeopatía, hay que ser médico", subraya en la misma línea, al tiempo que incide en que "los medicamentos homeopáticos están preparados a partir de sustancias que proceden de la naturaleza, no son sustancias químicas".

Mientras, remarca el que haya países "como Suiza o Francia que han incorporado la homeopatía en su sistema de salud". "Es una medicina que trata a la persona de forma integral, desde problemas alérgicos a digestivos", cita como ejemplos.

Sobre la misma, subraya que es "un recurso terapéutico complementario con la medicina en cualquier ámbito" y menciona como ventajas el menor uso de otros fármacos o en el caso de que no sea posible tomar estos como pueden ser embarazadas.

"Cuando pueden dejarse de usar, no hablo de patologías crónicas", matiza. También rechaza que no existan estudios que confirmen la existencia de beneficios para el paciente y remite a la "bibliografía existente" a los que aseguran que no hay "base científica".

"RESPONSABILIDAD" DE TODOS

Para afrontar la "desinformación", el profesor Herrador insiste en que se debe promover "más cultura científica" de forma que se pueda evitar que haya personas "que se aprovechen de gente vulnerable como un enfermo terminal".

Por su parte, el doctor Jerónimo Fernández cree que tanto las administraciones públicas como los colegios de médicos u otras profesiones sanitarias, además de asociaciones de pacientes o sociedades científicas tienen "una gran responsabilidad".

"Para terminar con el desconocimiento y la desinformación que existe sobre estas prácticas". Con todo, destaca la "rápida actuación" cuando se advierte de "prácticas fraudulentas o que atentan contra la seguridad de los pacientes".