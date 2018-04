PP acusa a Podemos de "humillarse y someterse" al Gobierno de C-LM y cree que los ciudadanos "están pagando el pacto"

31/03/2018 - 11:54

Critican la "persecución" a la UCLM y la "dramática" gestión de la cultura y avanzan iniciativas para el "cambio de rumbo" en la región

TOLEDO, 31 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha acusado a Podemos de rendirse, "humillarse y someterse" al Gobierno autonómico desde que aceptó entrar a formar parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page en virtud de un pacto que "están pagando los ciudadanos" desde que se refrendara.

Las diputadas 'populares' Cesárea Arnedo, Lola Merino, María Roldán, Ana Guarinos, Claudia Alonso y Carolina Agudo, en entrevista con Europa Press, han hecho una radiografía de lo que a su juicio es la acción de Gobierno a nivel autonómico. Así, Arnedo ha tenido palabras para hablar de la relación entre PSOE y Podemos un año después de que la negociación presupuestaria saltara por los aires con el rechazo por sorpresa a los presupuestos de la formación morada.

"Salvo aquel amague, todo ha sido una genuflexión doble de Podemos hacia el PSOE. Aquello fue un paripé que ninguno entendió, pero fue sólo una justificación para coger asientos de Gobierno", ha aseverado, indicando que al margen de ese episodio, no se ha notado "un antes y un después" y sólo se constata "un engaño continuo y constante", también de los diputados de Podemos, "aquellos que venían a cambiarlo todo".

En este sentido, se ha mostrado convencida de que esta legislatura no llegarán a materializarse dos de las grandes reformas propuestas, como son el cambio en el Reglamento de las Cortes y la reforma de la Ley Electoral. "Para nada. No tienen prisa, ni efectividad", ha dicho Arnedo, quien ha insistido en que Podemos "vino a cambiar no sé qué, pero no ha cambiado nada".

"Ahora están jugando al 'Si me enfado me voy, y ahora no me enfado', y al final se van a enfadar antes de presentarse a las elecciones. Pero se han sentado muy bien en sus sillones", ha indicado.

LA AGRICULTURA TAMBIÉN "PAGA EL PACTO"

De su lado, la parlamentaria por la provincia de Ciudad Real Lola Merino también se ha referido a las consecuencias de la entrada en el Gobierno de Podemos, asegurando que el sector primario en la región "está pagando ese pacto".

En su opinión, Podemos está demostrando ser "ecologistas sin piedad, animalistas y ahora, además, anticaza". "Esos son los socios de Gobierno de García-Page, mientras que los agricultores y los ganaderos estamos pagando el pacto", ha dicho.

En la misma línea, ha puesto el acento en que "no hay medida que salga de la Consejería de Agricultura que no esté llena de irregularidades", afirmación tras la que ha repasado extremos de las políticas en materia agrícola esta legislatura. "Se expulsó a 3.700 agricultores ecológicos, se convocaron 50 millones para jóvenes saltándose la concurrencia competitiva y sólo se han pagado 300 expedientes de 1.218 presentados".

Según sus cálculos, el Gobierno ha comprometido hasta 657 millones de euros en distintas líneas de ayuda, "y hasta el momento sólo han pagado 115", por lo que "se les debe a los agricultores más de 500 millones de euros", todo ello sin dejar de lado otros problemas como "la plaga de conejos" en zonas de La Mancha.

"PARÓN ABSOLUTO EN OBRA PÚBLICA"

Mientras, la parlamentaria por la provincia de Cuenca María Roldán ha tenido palabras para valorar la acción de Gobierno en el apartado de Fomento. En esta línea, ha reparado en que "el parón de la obra pública es absoluto" esta legislatura, con una reducción de la inversión "de hasta un 70%".

Tal y como ha dicho, en esta materia el Gobierno autonómico "se está dedicando sólo a inaugurar obras heredadas del anterior Ejecutivo", al tiempo que dejan de lado "otras infraestructuras como la autovía Cuenca-Albacete o Toledo-Ciudad Real, para las que no aparece el dinero".

La falta de inversión en depuradoras y obras hidráulicas también ha sido criticado por Roldán, quien ha apuntado además a que "al final los municipios son los que pagan las multas de las confederaciones hidrográficas porque no se han llevado a cabo estas inversiones pese a estar presupuestadas".

"INDIGNANTE CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN" CONTRA LA UCLM

En materia educativa, ha sido la diputada Claudia Alonso quien ha comenzado por criticar la "actitud indignante" del Gobierno regional hacia la UCLM, a quien culpa de "orquestar una campaña de difamación y desprestigio" contra la institución académica.

"¿Cómo pueden echar por tierra a una institución tan bien valorada y que debe de ser un motor de generación de talento?", se ha preguntado, afirmando que "si el Gobierno la ataca, es por su propia ineptitud".

Tras valorar como "de sectarismo" absoluto la gestión de la educación, ha hecho referencia a la asignatura de Educación en Valores que el Gobierno autonómico pretende incluir en la ley contra la violencia machista que está ultimando el Instituto de la Mujer. En su opinión, con este hecho "se está intentando utilizar un tema sensible y duro para otro tipo de fines".

"Que no lo utilicen como excusa. Esta asignatura no tiene nada que ver con la violencia de género y sólo quieren introducir una visión política sobre temas de género e igualdad", ha alertado, opinando que lo que quiere el Gobierno del PSOE "es mezclar cuestiones" en un ejercicio de "adoctrinamiento".

"LA CULTURA EN C-LM, DEL GÉNERO DRAMÁTICO"

De otra parte, la diputada Carolina Agudo ha calificado la gestión de las políticas en materia cultural en la Comunidad Autónoma como "del género dramático" debido a que "no se está haciendo nada" pese al "alto potencia" de la región.

A su modo de ver, la Junta "ha perdido la oportunidad de convertir a Castilla-La Mancha en un auténtico epicentro cultural no apoyando efemérides como la del Cardenal Cisneros".

"Y está jugando a los trileros con los ayuntamientos con los programas de artes escénicas, haciéndoles pagar por adelantado sin firmar convenios. Y eso provoca que los consistorios se endeuden y vuelvan a épocas pasadas nefastas. Esa es la forma que tienen los socialistas de gobernar en la región", ha lamentado.

Y todo ello "gestionado la cultura a través de una fundación de extraño y dudoso funcionamiento --Fundación Impulsa-- que se escapa a todo control", ha manifestado la parlamentaria.

EL PP QUIERE FORZAR "UN CAMBIO DE RUMBO"

En lo que resta de legislatura, la intención del Partido Popular es forzar a "un cambio de rumbo" a través de distintas propuestas. Aunque sin concretar, la diputada Ana Guarinos ha insistido en que las proposiciones de los 'populares' pasarán por exigir la mejora de las listas de espera, mejorar la educación o agilizar la gestión de la dependencia.

"Esto se traducirá en iniciativas para pasar de una actitud pasiva y negativa que no beneficia a los ciudadanos de la región a una actitud más positiva en beneficio de los castellano-manchegos", ha dicho Guarinos, añadiendo que "no es lógico que la región esté creciendo sólo al 2,5%" cuando es una comunidad autónoma que "debería estar a la cabeza, y no a la cola".

Ha sido en este punto donde ha lamentado que C-LM sea la segunda en la tabla de endeudamiento con respecto a su PIB, algo que se debe a que "se están haciendo las cosas mal".

Según ha avanzado, queda "un año intenso de legislatura" donde el PP "tratará de seguir llegando a la sociedad con sus propuestas sociales". "En el PP estamos gente de palabra, de hechos y de realidades, frente a un Gobierno que no es de fiar. Seguiremos llevando propuestas y tenemos muchas preparadas", ha vaticinado.