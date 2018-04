Cataluña. cs, a los independentistas: "¿de verdad que no tienen a nadie que no esté imputado por malversación o sedición?"

La diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Lorena Roldán se preguntó este sábado si en las filas independentistas "de verdad que no tienen a nadie que no esté imputado por malversación, por rebelión o por sedición" y que sea capaz de desbloquear la situación política que se vive en esta comunidad autónoma.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Roldán se negó a comentar las palabras que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont publicó hoy en las redes sociales, en las que asegura que seguirá en la lucha política pese a su encarcelamiento preventivo en Alemania. "No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad", dijo el exmandatario autonómico.

Roldán consideró "muy triste" que los catalanes tengan que estar pendientes de las reflexiones de Puigdemont en las redes sociales, ya que es alguien que "ha huido de la justicia", está imputado "por graves delitos" y "sabe que no va a volver a ser presidente de la Generalitat".

También exigió a los partidos independentistas que dejen de proponer candidatos que no reúnen las condiciones para ser presidentes de la Generalitat y que abandonen su inclinación a "alargar un procés" que "no ha traído nada bueno".

Por ello, les animó a buscar a un candidato que "se ocupe de las preocupaciones de los catalanes" y que "respete la ley" y a la propia sociedad catalana.

Lamentó que cien días después de las elecciones del pasado 21 de diciembre la situación en Cataluña "siga bloqueada" y el Parlamento catalán "cerrado a cal y canto" por la obcecación de Puigdemont.

CANDIDATOS CON "GRAVES DELITOS"

Llamó la atención ante el hecho de que la Cámara autonómica catalana únicamente se abra para "celebrar plenos de no investidura", en los que se postulan candidatos "imputados por graves delitos". Esta actitud, según Roldán, pone de manifiesto que los independentistas "no tienen intención de formar un gobierno y salir de esta situación".

Dejó claro que la persona que cuenta con la llave para "desencallar" la situación actual es el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a quien lanzó la siguiente pregunta: "¿de verdad que entre todas sus filas (independentistas) no hay alguien que no esté imputado por malversación, rebelión o sedición?"

Criticó al PSOE por carecer de un "proyecto para toda España" y por mostrarse sensible a las "tesis nacionalistas" al rechazar la destitución de Torrent propuesta por Ciudadanos en el último Pleno celebrado en Cataluña.

Desdeñó la propuesta de líder de Catalunya En Comú-Podem en el Parlamento catalán, Xavier Doménech, de conformar en Cataluña un gobierno "transversal" que sea de transición, porque tienen que ser los independentistas quienes propongan a un candidato viable.

Por último, se refirió al llamamiento efectuado por los Comités de Defensa de la República (CDR) de no pagar los peajes de las autopistas en la operación retorno de la Semana Santa.

A este respecto, comentó que la "situación de bloqueo propiciada por los independentistas" está generando una "situación muy tensa, de ruptura de la sociedad y confrontación", lo que le permitió insistir en la necesidad de acabar con un procés que "no provoca nada bueno".

