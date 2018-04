Ortiz (PP) recuerda al gobierno local que "tiene que entender que no tiene mayoría" para sacar los presupuestos

1/04/2018 - 10:27

El concejal y candidato a la Alcaldía de Cádiz por el PP para las próximas elecciones municipales de 2019, Juan José Ortiz, ha recordado al equipo de gobierno --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- que "si quieren sacar unos presupuestos adelante tienen que entender que no tienen mayoría".

CÁDIZ, 1 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortiz ha señalado que "si se les llenaba la boca de hablar de participación, una vez que tomaron posesión el sectarismo es lo que ha primado en el Ayuntamiento".

Para el dirigente del PP, "pueden dar buen ejemplo de esto los técnicos", ya que "llegaron y tomaron como premisa una quema de todo aquello que ellos entendían que podían ser afines al PP, y eliminaron a los primeros espadas técnicos, funcionarios, que no tenían ninguna vinculación con un partido político".

"Eso ha repercutido en la gestión, es un reflejo del sectarismo de Podemos y la ciudad lo ha sufrido", ha manifestado Ortiz, que ha puesto "el ejemplo de la Edusi, que la primera convocatoria se perdió porque rechazaron el proyecto del PP y eliminaron a los técnicos que lideraron aquel proyecto". "Las consecuencias fueron quedarse fuera de la primera convocatoria, aunque se pudo recuperar en una segunda porque se unieron todos los grupos municipales y se pudo hacer un proyecto consensuado", ha indicado.

Para Ortiz, "con los presupuestos pasa lo mismo. Si quieren sacar unos presupuestos adelante tienen que entender que no tienen mayoría". En este sentido, ha añadido que "no ganaron las elecciones, el PSOE le dio la alcaldía, pero no significa que tengan un cheque en blanco".

"Deberían tener más cintura a la hora de trabajar los presupuestos. Si no salen es porque no tienen esa cintura, no tienen esa capacidad de dialogo ni quieren llegar a acuerdos", ha concluido.