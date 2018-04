Todas las diputaciones y Córdoba, Sevilla y Almería han aprobado sus cuentas al cierre del primer trimestre

El primer trimestre de este año ha concluido y todas las diputaciones provinciales de Andalucía cuentan ya con unos presupuestos aprobados para este año 2018. Por su parte, también han aprobado ya sus cuentas para este año tres capitales de provincia que son Córdoba, Sevilla y Almería.

La Diputación de Córdoba aprobó el pasado mes de diciembre sus presupuestos para este año cuya cuantía alcanza los 238,9 millones --un 10,87 por ciento más que el año pasado--, y que al incorporar a los organismos autónomos (presupuesto consolidado) supera los 287 millones de euros --suponiendo un leve descenso del 0,41 por ciento debido a la no consolidación del presupuesto del Consorcio de Bomberos--.

Además, la capital cordobesa fue la única que arrancó el 2018 con sus cuentas aprobadas para este año. Dicho presupuesto suma 305 millones de euros, mientras que el presupuesto consolidado, incluyendo a las diversas empresas y organismos municipales, alcanza 417 millones. Además, Lucena, uno de los municipios más grandes de la provincia, también cambió de año con las cuentas aprobadas que contemplan 41,2 millones de euros.

En lo que se refiere a la provincia sevillana, el pleno de la Diputación de Sevilla desestimó en diciembre las reclamaciones promovidas frente al documento de aprobación inicial del proyecto presupuestario de la institución para 2018, que se eleva a 430,65 millones de euros, siendo así aprobado de modo definitivo el nuevo presupuesto.

En el Ayuntamiento de Sevilla también se han aprobado ya las cuentas. El proyecto de presupuesto presentado por al consistorio sevillano se elevó hasta los 820 millones de euros, con la incorporación de 15 millones de euros de remanentes para inversiones y 5 millones del programa europeo de DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado).

Las cuentas fueron aprobadas con el voto favorable de PSOE y Cs, la abstención del PP y el rechazo de Participa Sevilla e IU. Para lograr la luz verde, las cuentas incorporaron medidas acordadas con Cs y PP además de enmiendas presentadas por Participa e IU. De otro lado, en Alcalá de Guadaíra siguen pendientes los nuevos presupuestos; pero en Dos Hermanas y en Utrera sí aprobaron antes de terminar el pasado año.

La Diputación de Almería aprobó también el pasado diciembre el presupuesto de la institución provincial. El documento contempla un gasto consolidado de 203,5 millones de euros, en el que se incluyen las partidas presupuestarias para los organismos autónomos, el Instituto Almeriense de Tutela y el Patronato de la UNED.

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Almería aprobó el pasado mes de enero, con los votos favorables de PP y Ciudadanos (Cs), el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 con un gasto en el consolidado que asciende a 192.937.448 euros, lo que supone un incremento de un 5,5 por ciento con respecto a 2017.

En otros municipios almerienses como El Ejido todavía no se han presentado unas cuentas para este 2018.; en Adra, donde gobierna el PP en minoría, se llevaron las cuentas a pleno el pasado 5 de marzo con 21,4 millones de consolidado pero no se aprobaron por el voto en contra de la oposición (PSOE, Cs, Plataforma Abderitana y un concejal no adscrito) y en Níjar todavía no se han presentado los presupuestos ni se han llevado a pleno.

GRANADA, LA ÚLTIMA EN APROBAR SUS CUENTAS

En cuanto a la provincia de Granada, la Diputación fue la última en aprobar sus cuentas para este 2018. El pleno de la institución aprobó a mediados de febrero el presupuesto provincial para este año con unos ingresos previstos de 246 millones de euros, en su cifra global consolidada, algo menos que las cuentas del año pasado cuando esta cifra ascendió a 254,5 millones. Con lo aprobado para este 2018, la diputación vuelve a apostar por el "fortalecimiento de las políticas sociales, el empleo y la calidad de los servicios públicos en los municipios".

Por contra, el Ayuntamiento de Granada no tiene todavía unas nuevas cuentas para este 2018 y el pasado 22 de febrero anunció la prórroga del presupuesto municipal que tiene vigente, con las correspondientes actualizaciones anuales, desde 2015, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta. Mientras tanto, el equipo que preside el alcalde Francisco Cuenca --que gobierna en minoría con ocho de 27 concejales-- prosigue elaborando un borrador del nuevo presupuesto para negociar con la oposición de cara a tratar de aprobar unas cuentas para este año 2018.

Otros grandes municipios como Motril, gobernado por el PSOE, sigue sin presupuestos para este año, aunque ha prorrogado los que había en la etapa del PP que terminó en 2015 y el gobierno local se encuentra en medio de negociaciones con los 'populares' e IU. Por contra, el Ayuntamiento de Armilla, en el área metropolitana de Granada, si aprobó en el pasado mes de diciembre los presupuestos para el año 2018, que superan los 22 millones de euros.

De su lado, en noviembre del año pasado, la Diputación Provincial de Jaén fue la primera en aprobar su presupuesto para este año 2018, que supera los 234 millones de euros, un 4,4 por ciento más que en el ejercicio anterior, y con el que "pretende frenar la despoblación y generar empleo en la provincia".

En el Ayuntamiento de Jaén todavía no están los presupuestos presentados y, por lo tanto, tampoco aprobados, aunque fuentes del consistorios insisten en que en breve presentarán dichas cuentas. En Linares y en Úbeda, sin embargo, sí comenzaron el 2018 con las nuevos números aprobadas.

Por su parte, la Diputación de Málaga aprobó su presupuesto para 2018 en el que las inversiones ascienden a 57 millones, lo que supone un aumento de un 14 por ciento respecto a 2017. Los ejes prioritarios de las cuentas serán diversos planes económicos para los municipios con 40 millones de euros y 94 millones irán a atención a la ciudadanía.

En el caso de Málaga capital no hay todavía presupuestos aprobados y el gobierno local (PP) continúa avanzando en las negociaciones con Ciudadanos a partir del acuerdo de investidura. Otros municipios malagueños como Marbella, Antequera, Ronda o Rincón de la Victoria sí terminaros el año con sus cuentas aprobadas y, otros como Benalmádena o Estepona las aprobaron recientemente.

REDUCCIÓN DE DEUDA EN HUELVA

En lo que se refiere a la provincia onubense, la Diputación ya aprobó el diciembre pasado el presupuesto para el 2018. Dichas cuentas contemplan 154 millones de euros de ingresos y está marcado por la reducción de la deuda. En el consistorio de Huelva, por contra, no se han aprobado todavía las cuentas. En Isla Cristina los presupuestos tampoco están aprobados y en otro de los grandes municipios de la provincia como Lepe también siguen sin un proyecto de presupuesto para 2018.

Por otro lado, los presupuestos de la Diputación de Cádiz para el año 2018 están aprobados, quedando las estimaciones cifradas en más de 260 millones de euros.

En Cádiz capital, sin embargo, todavía no están aprobadas la cuentas todavía. De su lado, en Algeciras, sí que han empezado el año con luz verde a las cuentas que contemplan 101,259 millones euros de gastos, frente a los 106,1 millones de ingresos. Además, Jerez aprobó recientemente sus presupuestos con un total de 12,5 millones de euros para inversiones.