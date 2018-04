La pianista Gabriela Montero ofrece un concierto en el Auditorio

La pianista Gabriela Montero ofrece un concierto este domingo, 1 de abril, a las 20.00 horas, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, dentro del XXI Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona 2018.

Los precios de las entradas oscilan entre los 42 euros de las plateas, los 32 de los anfiteatros y los 22 euros por una butaca en el escenario. Se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio, cajeros Ibercaja y en 'compraentradas.zaragoza.es'.

En la primera parte del programa, de unos 40 minutos de duración, interpretará obras de Robert Schumann y Chick Corea; mientras que en la segunda parte, también de 40 minutos, se podrán escuchar obras de Shostakovich y Montero.

Gabriela Montero tiene un extraordinario talento para la improvisación que le han permitido ganarse devotos seguidores por todo el mundo.

Recientemente destacan los recitales ofrecidos en el AveryFisher Hall, Kennedy Center, Wigmore Hall, Konzerthaus de Viena, Philharmonie de Berlín, Alte Oper de Fráncfort, Philharmonie de Colonia, Gewandhaus de Leipzig, Herkulessaal de Munich, Sydney OperaHouse, Concertgebouw de Ámsterdam, Orchard Hall de Tokio, y en los Festivales de Edimburgo, Salzburgo, Lucerna, Ravinia, Tanglewood, Lugano, Saint-Denis, Aldeburgh, Estambul, entre otros.

Ha sido invitada a tocar con muchas de las mejores orquestas del mundo, incluyendo las Orquestas Filarmónicas de Los Ángeles, Nueva York, Liverpool, Rotterdam y Dresde, las Sinfónicas de Chicago, San Francisco, Houston, Pittsburgh, Detroit y Toronto, Gewandhaus de Leipzig, Academy of St. Martin in the Fields, la Orquesta de Cleveland, la City of Birmingham, la Philharmonia, la Vienna Symphony, y la Sydney Symphony Orchestra.

Gabriela Montero es también célebre por su talento para componer obras nuevas en tiempo real, invitando a su público a elegir temas sobre los que improvisar.