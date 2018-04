Pérez Dorao (Cs) confía en la "sensatez" del PSOE para que los presupuestos de 2018 "no sean el desastre de 2016"

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha indicado que confía en la "sensatez" del PSOE a la hora de acordar los presupuestos municipales de 2018 con el gobierno local --formado por Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común--, no sean "el desastre de los presupuestos que aprobó el equipo de gobierno en 2016".

En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez Dorao ha lamentado que la forma de proceder del gobierno local en cuanto al presupuesto de 2018 ha sido "nefasto" ya que "por más que Cs le ha pedido información, el contenido material del borrador presupuestario sólo lo conocen el equipo de gobierno y el Grupo Municipal Socialista".

"Viendo la situación de minoría del gobierno local y con tres grupos distintos en la oposición, lo natural hubiera sido que todos tuviéramos conocimiento de ese borrador igual que ocurrió en 2016, que si bien sólo nos consultaron una vez, por lo menos tuvimos acceso al contenido de la propuesta", ha abundado el portavoz de la formación naranja.

Con respecto a la liquidación de los presupuestos prorrogados de 2017, Pérez Dorao ha señalado que el gobierno local "tiene de plazo hasta el 15 de mayo para ejecutarlo".

En este sentido, ha apuntado que espera "que el gobierno local lo liquide y lo haga dentro de plazo porque con el presupuesto del 2016 quedaron bastante fuera de plazo con mucho retraso pese a que le requerimos infinidad de veces que lo hicieran excusándose que había un sistema para el volcado de los datos de ingresos que no estaba automatizado y tardaban mucho en hacer esa operación".

"Así, ya que en el año 2017 parece ser que ese sistema automatizado de volcado se puso en marcha, ahora ya no tienen excusa para darnos la liquidación de los presupuestos de este pasado año", ha añadido Pérez Dorao.

De igual modo, el portavoz ha mostrado su "intranquilidad" ante la incertidumbre que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha anulado los presupuestos del año 2016, los cuales se encuentran prorrogados actualmente.

"En qué situación quedan las cuentas del Ayuntamiento de Cádiz no lo sabe con claridad nadie ni siquiera la intervención municipal porque les hemos preguntado y nos han dicho que no lo tienen claro a todos los efectos al darse esta situación por primera vez en el Consistorio", ha explicado.

Para Pérez Dorao, lo que está claro es que "en relación con la causa de la nulidad la actuación del equipo de gobierno ha sido de quedar en el más absoluto ridículo"

"Nosotros, el interventor y los otros grupos de la oposición le advertimos al gobierno local de que incluir unos ingresos no seguros sin supeditar ningún gasto era una barbaridad, que atentaba contra la prudencia que debe prevalecer en materia presupuestaria y que puede ser perjudicial, como así ha sido, ya que ese ha sido el principal argumento de la sentencia del TSJA para declarar nulos lo presupuestos", ha profundizado.

El portavoz ha detallado que esta sentencia "no debe tener muchas consecuencias" respecto a los presupuestos ya liquidados no "porque los gastos ya están hechos y no se puede volver atrás porque no vas a pedir por ejemplo a proveedores que devuelvan el dinero".

Sin embargo, ha apuntado a que "sí que va a tener mucha incidencia" en los presupuestos del 2016 prorrogados a 2017 y a 2018". Así, en la prórroga presupuestaria para este 2018 "va a haber muchas partidas que no se pueden cumplir ya que no se puede prorrogar un presupuesto que a efectos legales no existe".

Con todo, Pérez Dorao cree que "con esta situación, al gobierno local le ha entrado la prisa y va aceptar todo lo que le proponga el Grupo Socialista con tal de aprobar los presupuestos", al tiempo que ha incidido en que confía que los presupuestos del 2018 "serán buenos, ya que en el PSOE son más o menos sensatos y no harán un desastre como hizo el gobierno local en 2016".