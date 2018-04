Ortuzar denuncia el autoritarismo del nacionalismo español y pide que destierre "amenaza y coacción" para contar con PNV

1/04/2018 - 13:00

Pide a ETA que, "tras ensuciar el nombre y la causa vasca" y "a punto de bajar la persiana", asuma "su trágico legado e injusticia"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha denunciado el "autoritarismo" del "rancio nacionalismo español" y ha pedido que destierre "la "amenaza y la coacción" si quiere contar con la formación jeltzale. Según ha advertido, "ni las alertas naranjas 'por viento fuerte de Rivera'" van a hacer cambiar de postura de su partido en contra del 155.

Por otra parte, ha pedido a ETA que, "tras ensuciar el nombre y la causa vasca" durante décadas y "a punto de bajar definitivamente la persiana", asuma "su trágico legado y la injusticia de sus actos".

Durante su intervención en el Aberri Eguna, que ha congregado a la militancia del PNV en la Plaza Nueva de Bilbao, y al que han asistido dirigentes catalanes de PDeCAT y Junts per Catalunya, el presidente de la formación jeltzale ha asegurado que su formación se encuentra, en la actual situación política, "manteniendo la vela, a pesar de las alertas naranjas".

"Ni las alertas naranjas 'por viento fuerte de Rivera' (en alusión al líder de Ciudadanos, ni las amarillas o incluso las rojas nos van a hacer cambiar de postura. Nuestra posición es clara y es una cuestión de principios: con el 155 no jugamos", ha asegurado.

En este sentido, ha advertido de que "la mera existencia del 155 y la aplicación que se está haciendo de él en Catalunya son un ataque también a Euskadi" y a su "idea del autogobierno". En este sentido, ha precisado que desea "que los autogobiernos catalán y vasco estén exclusivamente en manos de sus legítimos y legítimas representantes".

"Nosotros no queremos gente en la cárcel por defender ideas políticas. Nosotros no queremos que sean los jueces quienes, por encima de la voluntad popular, decidan quién puede gobernar y quién no. Lo que está pasando en Catalunya es muy grave. Los queremos en casa ya, ya", ha reclamado.

Ortuzar ha dicho ser consciente de la "complicadísima situación política que vive el Estado". "Somos conscientes de que si todo va mal en esta crisis hay 'pescadores de río revuelto', en río de Rivera, que quieren trepar al poder, y que eso sería también muy malo para Euskadi. Como malo es el nacionalismo español rancio que ha revivido en estos últimos meses. Y lo decimos nosotros, que llevamos con orgullo el adjetivo de nacionalista en nuestro nombre", ha criticado.

Ha apuntado que "una cosa es un nacionalismo en positivo, que reivindica lo suyo sin cuestionar a los demás", y otra "muy distinta" un nacionalismo "negacionista", que "para afirmarse tiene que dominar a los otros que le rodean". "Eso no es nacionalismo, es autoritarismo. Y eso es lo que estamos tristemente viendo en la España de hoy. Y no nos gusta. Nos repele", ha censurado.

Ortuzar se ha referido al acto en el que ministros del Gobierno acompañaron el himno de la Legión, para preguntarse si "esa es la España en la que quieren, ¿eso es donde quieren que estemos?". "¡No nos gusta, no nos gusta!", ha advertido

Tras insistir en la "responsabilidad" de los jeltzales, ha advertido de que "quien quiera contar con el PNV" se debe "dejar de tomar decisiones que lleven a la política a la excepcionalidad", así como "dejar de humillar a una gran parte de la sociedad catalana con acciones o declaraciones faltonas". "Hay que desterrar la amenaza y la coacción. Por ejemplo, no sé quién cree que mejoran las cosas anunciando un recurso contra los Presupuestos vascos. Menuda manera de hacer amigos", ha añadido.

Además, "aunque parezca ahora imposible", ha afirmado que "se debe hay que abrir cauces de diálogo con las actuales instituciones catalanas" para "favorecer que se constituya cuanto antes el Govern de la Generalitat".

El presidente del PNV ha asegurado que, el actual momento, debe "mover a una profunda reflexión" para, "luego, actuar en consecuencia". "Proteger lo nuestro, defender lo conseguido hasta ahora, vigilar para que el autogobierno vasco perdure ante posibles amenazas. Ese va a ser nuestro desafío. Agarrar fuerte lo que tenemos y hacernos fuertes con lo que tenemos", ha explicado.

Ortuzar ha tenido palabras para ETA, "a punto de desaparecer para siempre", y ha advertido de que la violencia de ETA, "además de muerte, dolor y desolación" causó "una crisis moral en la sociedad". También, ha añadido, "ha ensuciado el nombre de Euskadi y de la causa vasca durante décadas al juntarse con una sigla que aterrorizaba aquí y fuera de aquí en nombre del pueblo vasco".

"Ahora que están a punto de bajar definitivamente la persiana sería bueno que asumieran con claridad su trágico legado y la injusticia de sus actos", ha emplazado.

