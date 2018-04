Subdelegado cree que abrir debate sobre AVE o Cercanías a Marbella supone "desenfocar el proyecto y retrasarlo"

1/04/2018 - 13:37

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, considera que "no ha lugar" a abrir un debate sobre si la conexión ferroviaria para las localidades malagueñas de Marbella y Estepona debe ser por Alta Velocidad o no, al entender que eso supondría "tanto como desenfocar el proyecto, retrarsarlo quizás y no ser conscientes de las necesidades reales ni de la credibilidad y prestaciones que tiene un Cercanías" del siglo XXI.

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, Briones ha apostado por "pensar más desde el punto de vista técnico en esta cuestión que desde el político, porque flaco favor se le hace a los ciudadanos de la Costa del Sol y a los turistas que llegan", lamentando que se plantee "un debate donde no lo hay", que "lo que hace es distorsionar el proyecto".

Así, ha asegurado que "una conexión de la que se ha hablado durante tantos años y que se va a hacer con todas las garantías de seguridad, confort y rapidez en la conexión no debe estancarse ahora en un debate sobre si debe ser por una vía ancha o convencional, porque flaco favor hacemos al impulso que está tomando este proyecto".

En este sentido, ha dicho que "pensar que el AVE va a garantizar unas prestaciones que no tiene un Cercanías del siglo XXI es tanto como no estar en el mundo", explicando que "la realidad es que aunque cuando se construyó esta línea de Cercanías hasta Fuengirola las prestaciones eran magnificas; hoy en día se ofrecen unas mayores garantías técnicas que no había en aquel momento".

Asimismo, ha recordado que cuando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue a Marbella a presentar este proyecto el pasado mes de enero "dejo claro las altas prestaciones que va a ofrecer esta línea, lo que va disipar las dudas sobre la necesidad de que sea una infraestructura tipo AVE".

Briones ha subrayado que ha sido "con este Gobierno con el que se ha anunciado que ya se va a contratar el estudio informativo este verano, en el que aparecerá la alternativa más ventajosa y la que ofrezca una garantía de que pueda haber una conexión entre los núcleos urbanos y que permita también ser competitivos"; una línea "sostenible, no sólo medioambientalmente, que también, sino desde el punto de vista de rentabilidad económica".

Ha apuntado que "de las dos alternativas actuales --de las cinco que existían inicialmente-- saldrá el proyecto definitivo y va a permitir bien la conexión entre Fuengirola y Marbella", tras descartarse otras propuestas que suponían "más lejanía de los núcleos urbanos y también aquellas que requerían una inversión excesivamente costosa".

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Sobre la pretensión del PSOE de llevar al Congreso la petición para la ampliación del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, el subdelegado ha sido tajante, asegurando que "Aena no considera técnicamente necesaria ninguna ampliación del aeródromo malagueño ahora mismo ni a medio plazo".

Así, ha indicado que los socialistas "desconocen la situación en la que se encuentra el aeropuerto y también el plan director, que se revisa de manera continua, que es un documento vivo y que hay que tener en cuenta que el crecimiento exponencial que está experimentando el aeródromo no va a ser así de manera progresiva, con un movimiento uniformemente acelerado".

Briones ha indicado que actualmente son unos 18 millones de viajeros los que recibe el aeropuerto y ha apuntado que aunque "son optimistas" las previsiones de crecimiento, "los propios expertos consideran que no va a haber ningún problema en recibir a todos los viajeros que lleguen", ya que las instalaciones tiene "capacidad para asumir el incremento".

"No podemos ser tan alarmistas para pensar que no podemos atender a los pasajeros que lleguen a Málaga ni tan optimistas como para pensar que de aquí a 2021 llegaremos a duplicar el número de viajeros", ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Málaga.

Además, ha dicho que la segunda pista del aeropuerto "cada vez se usa más", apuntando que en la temporada alta del pasado año, de Semana Santa a octubre, "ha estado en funcionamiento prácticamente todos los días", aunque ha rechazado que ésta tenga que estar abierta siempre "a ver qué ocurre, sino según la demanda del tráfico aéreo".

"La perspectiva que ofrece el PSOE en relación con el aeropuerto es absolutamente errónea, porque supone seguir haciéndolo más grande sin tener la necesidad ni la demanda; y esa es una gestión equivocada y manirrota", ha señalado, apuntando que se invertirán unos siete millones de euros en mejoras en la T2 y se han adjudicado las obras del acceso norte por valor de 27 millones; además de que se están realizando otras medidas de seguridad.