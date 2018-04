"Un Servicio Público no puede negarse y decir que no tiene medios para acudir a un rescate", afirma un bombero del SEPA

1/04/2018 - 14:27

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) sí tiene medios para hacer frente a sucesos como el de la pasada noche en Allande, cuando dos grupos distintos de personas se quedaron atrapadas en dos puertos de montaña a causa de la nieve. Así lo ha afirmado Manuel Sordo, miembro del comité de empresa del SEPA por CSI, quien ha señalado que "un Servicio Público no puede negarse y decir que no tiene medios para acudir a un rescate".

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Después de que la Guardia Civil informase de que tuvo que actuar en el Alto de la Marta y en el Puerto de El Palo porque "el 112 de Asturias no tenía personal" para esta incidencia, Sordo ha rechazado este extremo en declaraciones a Europa Press, afirmando que el problema es la falta de organización del servicio.

Sobre este asunto Sordo ha negado que el SEPA no cuente con personal disponible para acudir a este tipo de emergencias. "No es cierto, a las emergencias hay que ir, hay que atenderlas como sea", ha aseverado, incidiendo además en que lo sucedido el sábado no tiene nada que ver "con los descerebrados del Angliru". "Es gente que quedó atrapada y hay que ir a atenderla, es una irresponsabilidad", ha subrayado, para apuntar directamente hacia el gerente del SEPA, Eugenio García, a quien ha reprochado que desde que está al mando "se duplicaron" las horas extra y que la situación del servicio haya empeorado "a pasos agigantados" desde su llegada.

Con su forma de dirigir el SEPA, ha dicho, el Servicio es "un auténtico desastre". Prueba de ello es, según Sordo, que el servicio se encarezca en medio millón de euros que se destinan a horas extra de bomberos para "malatender" el servicio. Otro ejemplo de la mala gestión es que "a veces se dejan parques vacíos para cubrir otros" en los que los efectivos disponibles hayan tenido que salir a cubrir alguna emergencia.

"Lo hacen así porque estamos constantemente bajo mínimos", ha alertado Sordo. El Comité de empresa ya trató de trasladar esta situación al gerente en las reuniones que con carácter mensual celebran, sugiriendo la integración de más efectivos en los turnos de 24 horas para así aumentar el número de efectivos en los distintos parques también por las noches. Esta medida no tendría ningún coste añadido, pero el gerente "da el no por respuesta" y "se niega a negociar".

Frente a este actitud de la gerencia del servicio, los efectivos del SEPA esperan que un estudio que realizará la empresa Tragsa sobre el funcionamiento del SEPA sirva para que se solucionen los problemas.