González Formoso ve necesarios "nuevos impulsos y equipos" en el PSOE de las ciudades de la provincia de A Coruña

1/04/2018 - 17:54

El secretario provincial del PSdeG en A Coruña cree que "las cosas se podían haber hecho de otra forma en Ferrol desde hace mucho tiempo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de A Coruña y secretario provincial del PSdeG en A Coruña, Valentín González Formoso, ha admitido que su partido tiene "un problema importante en las ciudades de la provincia de A Coruña" y que el actual secretario general gallego, Gonzalo Caballero, tiene "un reto importante en las próximas municipales", por lo que considera necesarios "nuevos impulsos" y "nuevos equipos".

En declaraciones a la Radio Galega recogidas por Europa Press, González Formoso ha afirmado de este modo que "en las tres ciudades de la provincia de A Coruña hacen falta nuevos impulsos, hacen falta nuevos bríos, hacen falta nuevos proyectos, nuevos equipos".

"Está claro que una vez que uno conoce su provincia vemos que tenemos un problema con el voto urbano, que gobernamos más que cualquier otro partido en las ciudades de la provincia, pero ahora estamos bastantes desvinculados", ha asegurado, añadiendo que "hay un reto importante por parte de la ejecutiva nacional gallega, y para acertar van a tener todo el apoyo de la ejecutiva provincial".

En este sentido, ha recordado que las ciudades de más de 50.000 habitantes son territorio de la dirección nacional gallega pero sostiene que "optará por los mejores candidatos posibles" y "con independencia del cargo institucional u orgánico que desempeñen".

Las municipales serán además, ha añadido, una "prueba de fuego" tanto para Gonzalo Caballero --con el que ha asegurado mantener "francamente buenas relaciones"-- como para las direcciones provinciales, entendiendo que serán también determinantes de cara a las siguientes elecciones autonómicas.

Precisamente, se ha mostrado "preocupado" por las encuestas porque pese a la "política de recortes inmensa" y otros "escenarios más complejos" el "Partido Socialista no supera al Partido Popular".

Es más, ha asegurado que, ante otras formaciones nuevas como Ciudadanos o Podemos el PSOE no puede estar "al vaivén de las modas", sino que tiene que "estar al frente, en la vanguardia, ofreciendo una postura propia desde la socialdemocracia".

FERROL: LA DECISIÓN SE BASA EN UN "INFORME JURÍDICO Y REGLAMENTADO"

En el ámbito de la política municipal, también se ha referido a la reciente polémica generada en Ferrol después de la reelección como secretaria general del PSOE local, por un único voto, de Beatriz Sestayo, y la decisión de la dirección del partido en Galicia de desestimar el recurso de su contrincante, el senador Ángel Mato, sobre presuntas irregularidades.

Al respecto, Valentín González Formoso no ha querido poner en duda la decisión adoptada, alegando que es "competencia" de la dirección del PSdeG y que se trata de un "procedimiento jurídico administrativo". Así, ha explicado que el partido provincial adoptó una decisión "que no es vinculante" frente a la de la dirección del PSdeG que "sí es vinculante".

Por este motivo, ha insistido que toca "respetar" ese dictamen y ha rechazado que en la decisión pudiese haber primado el apoyo que Sestayo le brindó a Gonzalo Caballero de cara a las primarias para la secretaría general.

"El compañero Gonzalo quiere igual que yo y que cualquier otro compañero o compañera del Partido Socialista de Galicia lo mejor para el partido y por lo tanto no estamos en este tipo de claves", ha agregado, recordando además que se trata de un "procedimiento jurídico reglamentado" en el que no se trata de "acertar o no acertar".

"LAS COSAS EN FERROL SE PODÍAN HABER HECHO DE OTRA FORMA HACE TIEMPO"

No obstante, se ha mostrado crítico con la gestión del PSOE en esta ciudad, repitiendo en varias ocasiones que los socialistas tienen "un problema importante en Ferrol de imagen" y sosteniendo que las cosas se "podían haber hecho de otra forma desde hace mucho tiempo".

"Lo que sí es cierto es que tenemos un problema importante de imagen en Ferrol en donde hay que tomar decisiones que le competen a la dirección general del Partido Socialista de cara a un año", ha añadido.

En esta línea, ha aludido al "escenario muy difícil" que, a su juicio, existe en la ciudad "de relación entre compañeros y compañeras" y "que se traduce, a veces, en una imagen que la ciudadanía no comprende".

Aunque no ha querido pronunciarse sobre si Beatriz Sestayo debe ser la candidata a las elecciones locales, ha puntualizado que "en Ferrol los resultados que hay ahora mismo están vinculados lógicamente a un equipo determinado, a una dirección determinada", por lo que considera que "toca que haya cambios ambiciosos de la mano de todo el mundo en Ferrol".

Recomienda por ello que se tenga, en los órganos en los que se puedan decidir las candidaturas, la "capacidad de escoger a los mejores equipos", pese a que la elección de candidatos se corresponde con "procedimientos internos de designación" y que en el PSOE "no sobre nadie".

EN MAREA

Por otra parte, cuestionado sobre la polémica en torno a la diputada de En Marea Paula Quinteiro el presidente de la Diputación y también alcalde de As Pontes ha afirmado que, aunque cada partido debe resolver sus problemas de forma interna, no le gusta lo sucedido porque "es un escenario que la ciudadanía, que la sociedad, hoy no admite".

GONZÁLEZ FORMOSO CREE QUE LAS DIPUTACIONES PUEDEN SER "SUPRIMIBLES"

Finalmente, también ha respondido a la controversia existente en torno a la continuidad de las Diputaciones. Valentín González Formoso asegura que "no pone en tela de juicio las funciones que hace la Diputación de A Coruña", pero ve "suprimible la institución provincial como tal" y que sus funciones sean asumidas por la dirección general de administración local de la Xunta de Galicia.