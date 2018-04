Esquerra Unida pide al Ayuntamiento que "agote todas las vías" para evitar el derribo del cine Metropol

La coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad de València, Rosa Albert, ha pedido al Ayuntamiento que, antes de conceder la licencia para el derribo el cine Metropol, "agote todas las vías y trabaje por una solución que permita conservar la fachada del histórico cine".

En un comunicado, Albert ha rechazado la justificación de la decisión, porque "que no estuviese catalogado no excluye que no se pueda catalogar ahora". Ha destacado además que en este edificio se dan, aparte de los elementos arquitectónicos de la obra de Goerlich, "un valor cultural e inmaterial que debe tenerse en cuenta para su protección".

Por ello, Esquerra Unida insta al Gobierno local a buscar una fórmula que "dé salida a los intereses de los propietarios, por una parte, y, por otra, conserve la fachada".

"Desde que este tema empezó a hacerse público, han sido muchas las personas significativas del mundo del arte, de la universidad y de la arquitectura, así como asociaciones culturales y otros organismos quienes han mantenido una posición favorable al mantenimiento de la fachada de la obra de Goerlich, cuya importancia como arquitecto está fuera de duda, como así lo reconoce el propio informe municipal", ha afirmado la portavoz de la formación de izquierdas.

Ante este panorama, ha lamentado que "la decisión de la Concejalía supone, una vez más, un paso atrás en la política de recuperación de entornos históricos que, aunque tímidamente, se había iniciado".

De acuerdo a la dirigente, el Metropol es "el único cine intacto" de la época en la que València ostentó la capitalidad de la Segunda República y "fue lugar de encuentro de personalidades del momento tales como Hemingway, Orson Wells o Miguel Hernández".

MÁS ALLÁ DE LA ARQUITECTURA

Esto, unido al hecho de que este edificio fue proyectado por el arquitecto valenciano a instancias de otro valenciano, el periodista y editor Vicent Miguel Carceller, le confiere, según Albert, "un valor que va más allá del aspecto arquitectónico".

"Posiblemente no estemos, como se dice en el informe, ante una de las obras más importantes de Goerlich, pero si dejamos que desaparezca contribuiremos, por una parte, a hacer la huella de su obra más difusa y, por otra, borraremos una parte significativa de la historia de nuestra ciudad", ha remarcado.

Bajo este prisma, la portavoz de EUPV ha reiterado la apuesta de su formación por la transmisión de la memoria histórica de la ciudad, mediante una actualización del catálogo de bienes y espacios protegidos desde una óptica transversal que "impidan" situaciones como la de este cine.