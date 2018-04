Eta. el pp pide que la posible disolución de eta ocupe "un breve" en los espacios informativos y sea sólo para recordar a las víctimas

2/04/2018 - 10:29

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, demandó este lunes que el posible anuncio de la disolución definitiva de ETA ocupe "un breve" en los espacios informativos y sea sólo para recordar a las víctimas de la banda terrorista.

El dirigente popular se expresó de esta manera en declaraciones a RNE, recogidas por Servimedia, a propósito de la noticia de que ETA podría anunciar su disolución en un comunicado.

Para Maroto, el momento de su disolución "llegó hace muchísimo tiempo" y agregó que "no tendrían que haber nacido nunca". En este sentido, afirmó que "lo que me pide el cuerpo" es que cuando la disolución de la banda sea efectiva, "esta noticia ocupe un breve en los espacios informativos", porque "no merecen más".

La única razón, agregó, por la que ese día se tenga que hablar de esta circunstancia será para recordar a las víctimas y para hacerles un homenaje.

02-ABR-18

