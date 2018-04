Un vecino de Aljaraque gana un Sueldazo de la ONCE de 300.000 euros al contado y de 5.000 al mes durante 20 años

2/04/2018 - 10:41

El sorteo de fin de semana de la ONCE del Domingo de Resurrección ha dado su mayor fortuna a un vecino de la localidad onubense de Aljaraque, donde Agustín Fernández ha vendido la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años que suman un millón y medio de euros para un único acertante.

HUELVA, 2 (EUROPA PRESS)

Agustín Fernández, que es vendedor de la ONCE desde 2016, vendió diez cupones premiados a las cinco cifras, nueve de ellos agraciados con 20.000 euros, que suman 180.000 euros, y otro con la serie del mayor premio que suma un total de un millón y medio de euros, ha informado la ONCE en una nota.

El vendedor lo ha comprobado esta mañana en la máquina y ha comprobado que había dado el premio entre sus vecinos. "Lo estaba deseando, siempre me decían que aquí en Aljaraque estábamos todos achicharraos, que no dábamos un premio, y ahora mira, es mucha alegría que la que se siente", ha remarcado Fernández entre felicitaciones de sus clientes.

Este premio llega a la provincia de Huelva solo 13 días después de que el Sorteo del Extra del Día del Padre repartiera desde las puertas de la ermita del Rocío cerca de 17,4 millones de euros.

En concreto, este sorteo del primer domingo de abril estaba dedicado a la cofradía del Señor Atado a la Columna de Zaragoza y ha llevado el resto de premios hasta Extremadura y la Comunidad de Madrid.

El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta; 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

EXTRA DEL DÍA DE LA MADRE

Por su parte, el Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre, que ya está a la venta, ofrece para el 6 de mayo cerca de 29 millones de euros en premios con un premio mayor de 17 millones de euros y otros 99 dotados con 40.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.

Para este viernes, 6 de abril, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos --Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia--, ofrece un bote de 16 millones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.