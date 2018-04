La Unió defiende el Barnaclínic como forma de devolver ingresos al sector público

2/04/2018

Los hospitales catalanes "aún se están recuperando" de la reducción de actividad y tarifas

La nueva directora de la patronal La Unió, Roser Fernández, ha defendido el modelo del Barnaclínic como forma de actividad privada que devuelve rendimiento al sector público, y ha apostado por encontrar una forma jurídica con elementos del éticos que garantice que sea sin animo de lucro y dedique el rendimiento al Hospital Clínic de Barcelona.

"Todo el rendimiento que del Barnaclínic tiene retorno público en el Clínic. Gente de fuera quiere venir al Clínic, ¿qué tenemos que decir, que no vengan?" ha reflexionado al ser preguntada en una entrevista de Europa Press, en la que ha añadido que hay personas con alto poder adquisitivo que quieren ser tratadas en el centro.

Ha recordado que actualmente la administración catalana trabaja con el hospital en encontrar la forma jurídica más adecuada para "continuar preservando las potencialidades del retorno público que tiene la actividad privada que hace el Clínic".

Al ser preguntada por si cree que sentará precedente, ha dicho que cree que sí, si se logra un encaje "que desmitifique hacer actividad privada en centros públicos, sino que lo socialice y se le vea el valor público a la actividad privada", ha dicho.

Ha añadido que el patronato del centro --que forma parte de la patronal-- tiene claro que tiene que ser sin ánimo de lucro, sin intención de competir en el sector privado, y ha dicho que lo hace "por responsabilidad pública" para recuperar ingresos.

Sobre la imagen que tiene la sanidad privada en Catalunya, Fernández ha considerado que ha habido un debate artificial en este sentido, hostigado por un "mantra" de algunos partidos contrarios, a los que ha acusado de no ser conscientes de que el sistema no puede mantenerse solo con fondos públicos.

Ha dicho que está de acuerdo con incluir cláusulas sociales para reforzar el compromiso público del sector privado, y ha explicado que trabajan en elaborar un código ético de la cooperación publicoprivada.

SIN PROBLEMAS EN TESORERÍA

Al ser requerida por la situación económica en los centros de salud catalanes, ha explicado que actualmente los pagos se hacen correctamente y en los dos últimos años "no ha habido problemas significativos" en tesorería, lo que ha dicho que depende de los flujos de la financiación autonómica.

A pesar de esto, el sistema nacional de salud genera un déficit anual y "no está resuelta la sostenibilidad del sistema" porque los ingresos públicos no crecen al ritmo necesario para hacer frente a las demandas del estado del bienestar, que crecen por encima del gasto, por ejemplo al sumar nuevos fármacos, como el de la Hepatitis C.

"Hay que tomar decisiones políticas a los niveles más elevados. Si no se toman, ocurre que se está centrifugando el déficit a las organizaciones" y esto se traslada en condiciones laborales de los profesionales, obsolescencia y más listas de espera, y ha dicho que sigue vigente el informe de 1991 de Fernando Abril Martorell, con decisiones que todavía cuesta tomar.

MÁS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS

Fernández ha observado que desde hace un par de años la financiación de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales compite con las pensiones en la caja de los impuestos: "Esto nos preocupa, porque significa que probablemente tendremos más restricciones presupuestarias para hacer frente a este incremento del gasto sanitario".

Ha considerado delicada la situación de los hospitales, porque "aún se están recuperando de la reducción de actividad y de tarifas" que se ajustaron en 2011 y 2013, aunque se han ido incrementando algo desde 2015, y ha añadido que tampoco han podido recuperar las condiciones laborales ni hacer frente a las inversiones necesarias.

Ante esto, los centros han explotado alianzas y sinergias, como compras conjuntas, y algunos entidades han apostado por internacionalizar una parte de su actividad.