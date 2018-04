Ruiz-Huerta asegura que le apetece "muchísimo" ser candidata 2019, pero aboga por "primarias que reflejen pluralidad"

2/04/2018 - 11:22

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado este lunes que le apetece "muchísimo" ser candidata a las elecciones autonómicas de 2019, pero en un espacio en el que se puedan "confluir en movimientos sociales" y, a partir de esa confluencia, puedan celebrar "unas primarias que reflejen una pluralidad".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, donde ha señalado que a un año de las elecciones "es imprescindible ponerse en marcha, para empezar el programa electoral".

A su juicio, lo que esta sucediendo con la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "acelera de manera inevitable que es el final de PP". "Lo que es preocupante que el recambio de la derecha, Ciudadanos, está esperando para tomar el relevo con políticas que van a ser muy similares, lo importante son las políticas y las de derechas sólo piensan en unos determinados grupos privilegiados", ha lamentado la portavoz de Podemos.

Al cuestionarle sobre la posible candidatura a las elecciones autonómicas de el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, Ruiz-Huerta ha asegurado que no tienen "ni candidato ni candidata".

"No tenemos ni candidato ni candidata para las eleccionesy yo insito en que claro que están los deseos individuales de cada persona, que son lo menos relevante si a mi no me gusta o me gusta. Claro que me apetece muchísimo ser candidata y me gustaría ser presidenta de la Comunidad de Madrid, me parece una chorrada esconderlo, claro que me encanta mi trabajo pero eso no es lo importante: lo importante es el proyecto", ha reconocido Ruiz-Huerta.

Asimismo, la portavoz de la formación morada ha asegurado que su grupo parlamentario va a hacer las cosas "de otra manera", porque no les gustan dijimos "las designaciones a dedo de los candidatos y para eso se necesitan siempre primarias".

"Lo que nos estamos jugando es que las primarias de Podemos sean de verdad, democráticas y reflejen la pluralidad interna de Podemos, y salga reforzado un candidato decidido. Yo lo que quiero es que en nuestro partido haya ahora mismo un espacio en el que podamos confluir en movimientos sociales y, a partir de esa confluencia, podamos celebrar unas primarias que reflejen una pluralidad", ha sostenido.

Ruiz-Huerta, al ser preguntada sobre si teme que no vaya a haber unas primarias abiertas, ha aseverado que en Podemos "siempre va a haber primarias", al mismo tiempo que ha abogado porque no sean "con un pronunciamiento y promoción hacia un candidato, que no refleje la pluralidad de otra candidatura posible".

"Lo que me parece más interesante es tener un proceso similar al que se celebró en Ahora Madrid, que dio resultado a una candidatura global. Yo creo que un partido democrático fuerte no tiene que intentar aplastar a la disidencia y se pueden buscar las maneras llegando a acuerdos programáticos, para que se sepa que hay pluralidad", ha incidido.