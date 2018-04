El Teatro Circo bailará al ritmo de artistas locales y de éxito durante las Fiestas de Primavera

2/04/2018 - 11:49

El Teatro Circo se convertirá en una pista de baile durante las Fiestas de Primavera. Los días 2, 4, 5 y 6 de abril #enelTCMsebaila ya que se desmontará el patio de butacas para convertirse en una sala de conciertos permitiendo así que unas 550 personas puedan bailar y disfrutar en la pista de baile, y unos 400 puedan ver el concierto sentados en las butacas de los anfiteatros.

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Serán cuatro días de conciertos con grupos en su mayoría murcianos como Varry Brava, Adiós Nicole o Moi Gomar, además de grupos nacionales como El Kanka, Aurora & The Betrayers, Los Mambo Jambo y La Casa Azul.

Las entradas están ya a la venta en taquilla y en www.mgticket.com/teatrocircomurcia/

El ciclo lo estrenarán Varry Brava, Adiós Nicole y Estúpido Flanders el lunes 2 de abril. Varry Brava presentará su último disco 'Furor', formado por diez canciones que muestran el espíritu más genuino del grupo.

Por otra parte, la agrupación Adiós Nicole, tras proclamarse ganadores del CreaMurcia 2017 presentarán su nuevo EP 'El Momento Presente', un trabajo muy cercano al pop y con un curioso cuidado a las melodías y a los detalles instrumentales. Finalmente, también tocará Estúpido Flanders con su mezcla tan distintiva de estilos indie, rock y canción de autor. Las entradas cuestan 12 euros en venta anticipada y 15 euros el mismo día del concierto.

El miércoles 4 será el turno de El Kanka y Moy Gomar. Las entradas cuestan 17 euros en venta anticipada y 20 euros el mismo día de la actuación

Aurora & The Betrayers y Los Mambo Jambo actuarán el 5 de abril y las entradas cuestan 15 euros. La banda Aurora & The Betrayers estrena 'Tune out the Noise'. Es su tercer álbum, y está compuesto por ocho canciones originales. El disco renueva la fidelidad a su manera de concebir la música, pero sorprenden con un estilo arriesgado y muy auténtico.

Mambo Jambo hará bailar a los asistentes al ritmo de 'Jambology'. Desde su primera aparición en 2016, los Mambo Jambo son recurrentes en los escenarios y reconocidos por la manera diferente y vivaz de presentar su música logrando hacer bailar a todas las audiencias.

Por último La Casa Azul y Parade pisarán el escenario del Teatro Circo el viernes 6 de abril. La Casa Azul cierra los conciertos de primavera, de la mano de Guille Milkyway, un artista que encabeza la lista de la mayoría de los festivales españoles. Esta vez presentará una de sus producciones más esperadas 'La gran esfera'.

Para finalizar este evento cultural, tocará Parade, el profesor de música de Yecla con más de diez años de carrera, que hace siempre guiños en sus canciones, retando al público a descifrar las referencias a citas de libros, películas y personajes.

Ha sido reclamado por artistas de la talla de Ibon Errazkin y Teresa Iturrioz (Single), Carlos Berlanga o Fernando Márquez "el zurdo", para aportar, a los teclados, su brillo personal en los respectivos últimos trabajos discográficos de todos ellos.

Las entradas para el último concierto del ciclo cuestan 18 euros.