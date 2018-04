El PSOE recalca a Podemos que aún no se conoce "ningún proyecto" en relación a la Ley de Grandes Instalaciones de Ocio

2/04/2018 - 12:29

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha recalcado a Podemos que "hasta ahora" no se conoce "ningún proyecto" en relación a la propuesta de Ley Extremeña de Grandes de Instalaciones de Ocio (LEGIO).

MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS)

De esta forma, González ha insistido en que "lo único que hay encima de la mesa es una ley", por lo que ha invitado a dicho grupo a que, durante el trámite parlamentario, presente aquellas enmiendas que crea necesarias para corregir dicho texto.

En rueda de prensa, el socialista se ha referido a la opinión manifestada por Podemos Extremadura sobre esta propuesta de ley y ha invitado a esta formación a que pregunte a los más de 100.000 desempleados de la región si ellos quieren o no la misma, ya que su objetivo es crear un marco para que grandes inversiones puedan llegar a la región a crear "riqueza y empleo", ha asegurado.

En esta línea, el portavoz socialista ha remarcado que la creación de riqueza y empleo en la región es el "gran objetivo" de su partido cuando llegó a la Junta en 2015, fundamentalmente para que los extremeños no abandonen la comunidad.

"Si Podemos no está de acuerdo, allá ellos. Pero nosotros vamos a seguir aportando por que grandes inversiones puedan venir a Extremadura", ha remarcado.

Asimismo, y a preguntas de los medios, Juan Antonio González ha reiterado que "hasta ahora" no se conoce "ningún proyecto" sino que lo único que se ha hecho es presentar una ley que regulará un marco jurídico para que grandes iniciativas de ocio, fundamentalmente de ocio familiar, se puedan instalar en la región.

"Que no hable de casinos, que no hable de juegos e intente engañar a los ciudadanos. A lo único que se está oponiendo es a una ley que lo que pretende es traer grandes inversiones de ocio a Extremadura", ha aseverado.

En esta línea, ha insistido en que "de momento no hay ningún proyecto, que conozcamos, que hable de casinos", ya que "lo único que hay encima de la mesa es una ley, y a lo que se está oponiendo es a la ley", ha dicho.

"Yo no sé si Podemos se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta, pero en esta región o creamos empleo o no tenemos futuro y parece ser que Podemos a todas las iniciativas que quieren venirse a Extremadura les pone pegas", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que lo que quieren los extremeños es "trabajo".