PP cree que la muestra 'No pasarán. Madrid 1936' busca "división" y pide a Ada Colau "que se quede en Barcelona"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este lunes que la muestra que acogerá la Casa de la Panadería 'No pasarán. Madrid 1936. 16 días' busca la "división y el enfrentamiento" y ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien acudirá mañana a la inauguración, "que se quede en Barcelona y pida perdón a todos aquellos asediados por el independentismo ilegal catalán y no venga aquí a Madrid a hacer numeritos de solidaridad".

"Busca el enfrentamiento y no la reconciliación, busca la división y no la unión, busca reabrir heridas, y no cerrarlas", ha expuesto ante los medios el portavoz de los populares en Cibeles, quien se ha preguntado por qué no ha sido organizada la exposición por el Comisionado de Memoria Histórica en Madrid, que "debería ser el competente para estas actividades".

Tal y como ha señalado Almeida, el Comisionado "se vendió como un órgano neutral que velaba por el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, al margen de cuestiones partidistas". "¿Por qué quien organiza esto es el responsable de Derechos Humanos de este Ayuntamiento (Mauricio Valiente), reprobado por el Pleno, que tiene un retrato de Lenin en su despacho, que se ausenta de los actos en homenaje a Miguel Ángel Blanco?", se ha preguntado, para apuntar a continuación que eso "ya da una idea de cuál es el contenido de esta exposición".

José Luis Martínez-Almeida ha precisado que esta exposición, que recoge la fecha del 7 al 23 de noviembre de 1936 debería recoger y dar testimonio de las "sacas que terminaron en la mayor fosa común de la Guerra Civil en España, los 8.000 asesinados de Paracuellos". "Tanto respeto merecen en su caso los asediados, como dice el señor Valiente, como sobre todo, las 8.000 personas asesinadas en la ciudad de Madrid", ha remachado.

Por ello considera que "si se buscara la reconciliación y no el enfrentamiento se haría una visión global de la ciudad de Madrid". "Pero esta visión global desmentiría que fue una guerra de muy buenos y muy malos, y no se podría dar esta panorámica del equipo de Gobierno", ha señalado.

Respecto a la visita de Colau para inaugurar la muestra, Almeida ha criticado que la alcaldesa de Barcelona haya mostrado su "apoyo sin reservas al proceso independentista ilegal", así como "a los políticos presos, que no a los presos políticos", y a Puigdemont. "En esta ciudad no debería tener ese recibimiento", ha lanzado.

Almeida ha asegurado que Ada Colau llegará a la capital "como muestra de solidaridad del pueblo catalán con asediados en 1936". "Le pregunto por qué no se preocupa de los que sufren el asedio en 2018 en su ciudad, en todas aquellas personas que defienden el Estado de Derecho, la Constitución, la ley, frente a los que defienden la ilegalidad", ha inquirido.

Por eso ha pedido a la regidora catalana "solidaridad con todos los que están siendo represaliados por los llamados comités de defensa de la república, con violencia tanto física como verbal", así como "solidaridad con el juez Llarena, acosado, que se ha tenido que ir a vivir a Madrid, y no le he escuchado una sola palabra". "Basta de hipocresía, ya no cuela", ha concluido.